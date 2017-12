Patru zile până la concertul lui David Phelps

Unul dintre cei mai îndrăgiţi artişti ai muzicii gospel contemporane, David Phelps, va concerta, sâmbătă, în România. Spectacolul va avea loc la Sala Palatului din capitală, cu începere de la ora 20.00. Artistul a devenit cunoscut împreună cu trupa Gaither Vocal Band. Pe lângă albumele scoase în cei opt ani de colaborare cu prestigiosul grup, cântăreţul a înregistrat şi câteva discuri solo, incluzând trei colecţii cu muzică de Crăciun. Lansarea albumului solo „Revelation” l-a plasat pe David Phelps în rândul celor mai mari artişti contemporani ai genului muzical gospel.

Pentru un artist care are aproximativ 150 de concerte, anual, decizia de a include şi România pe lista ţărilor gazdă din turneul european desfăşurat la începutul acestui an este una pe care publicul autohton a primit-o cu deschidere şi entuziasm. Organizatorii promit o seară de neuitat alături de tenorul care are capacitatea de a depăşi trei octave într-o manieră în care profesionalismul, talentul şi sacrul se îmbină în forma cea mai bună. Preţurile biletelor sunt: categoria I - 250 lei, categoria a II-a - 200 lei, categoria a III-a - 150 lei şi categoria a IV-a - 100 lei.