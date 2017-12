Paturi suplimentate la spital pentru copiii bolnavi de rujeolă

Paturile de la Spitalul Județean Reșița au fost suplimentate din cauza numărului mare de copii internaţi cu rujeolă, iar accesul vizitatorilor a fost restrâns. De asemenea, în județul Caraș-Severin a fost epuizat vaccinul care protejează împotriva acestei boli. Conducerea Spitalului Județean Reșița a luat decizia de a suplimenta cu 20 de paturi secția de boli infecțioase, după ce numărul copiilor internați cu rujeolă a ajuns la 60.

Directorul Spitalului Județean Reșița, din Caraș-Severin, medicul Dumitru Secășan, a declarat că, în prezent, pe secția de boli infecțioase a unității medicale sunt internați 60 de copii cu rujeolă, motiv pentru care a decis să restrângă numărul vizitatorilor care intră în această secție. "Am recomandat o restrângere a numărului vizitatorilor. Am solicitat ca pe secția de boli infecțioase să se respecte cu strictețe programul de vizită și să fie cât mai puțini vizitatori. În timpul programului de vizită, care este afișat la intrarea pe secție, aparținătorii au voie să-i viziteze pe bolnavi. Este o secție care are 40 de paturi și sunt internați, în acest moment, în jur de 60 de copii cu rujeolă, am suplimentat numărul de paturi. Este un număr relativ mare de pacienți, această situație ține de aproximativ două luni de zile, cu mici modificări”, a afirmat directorul Spitalului Județean Reșița.

Medicul Dumitru Secășan a spus că și secțiile de pediatrie și de pneumologie sunt pline, fiind internați pacienți cu infecții respiratorii, în special. Cazurile grave sunt trimise la Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara.