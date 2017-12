Paul Bettany, vocea unui sistem AI în universul Marvel

Paul Bettany îşi va împrumuta pentru a doua oară vocea unui sistem AI dintr-un film din universul Marvel, de această dată actorul urmând să joace rolul androidului The Vision în filmul ”Avengers: Age of Ultron”. Vocea lui Bettany a fost folosită şi pentru sistemul JARVIS (Just A Rather Very Intelligent System - supercalculatorul lui Tony Stark) din seria ”Iron Man”. În noul film, personajul principal malefic este Ultron, o maşină care l-a construit pe androidul The Vision pentru a învinge echipa Avengers. Cumva, însă, The Vision ajunge să treacă de partea binelui. În prezent există şi un zvon despre modul în care se vor desfăşura în continuare evenimentele în universul Marvel. Conform acestui zvon, sistemul JARVIS ar urma să devină cumva Ultron. Astfel, sistemul Vision ar urma să reprezinte partea bună rămasă din JARVIS, iar din acest motiv, producătorii au ales să-i ofere lui Bettany rolul lui Vision, în timp ce vocea lui Ultron va fi împrumutată de James Spader. Androidul The Vision a apărut pentru prima oară în aventurile The Avengers în 1968. Deşi este distrus la un moment dat, el este reconstruit de genialul Tony Stark (Iron Man). Filmul ”Avengers: Age of Ultron” va fi lansat în 2015.