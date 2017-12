Paul Brânză schimbă macazul în PDL

Până mai ieri, în PDL Constanţa, era un tărăboi de nedescris pe tema alegerilor pentru şefia structurilor de conducere din partid. Toată lumea cea vestită se bulucea în faţă, arătându-şi muşchii şi călcându-se în picioare cu mult zel patriotic. Zumzetul competitorilor, incluzându-i în această categorie şi pe chibiţi, ne-a adus aminte, mă rog, celor din generaţia mea, de mult descântatul festival “Cântarea României”. Pot spune că, din punct de vedere artistic, pedeliştii constănţeni s-au plasat la înălţime, chiar dacă sediul organizaţiei judeţene se află la parterul unui bloc… În mare, au fost abordate aproape toate genurile specifice campaniilor electorale derulate la acest nivel, fiecare grupare prezentându-şi candidatul ca la meciurile de box. Cu acest prilej, a ieşit în evidenţă rolul propagandistic al celor cu gura mare. Deviza lor: “Partidul ne vrea” (!!) Cât zumzet şi cât hai! Au fost şi dintre cei care şi-au arătat muşchii singuri, dovadă că, în anumite situaţii de criză, modelul independentului lui peşte, lansat de ministrul Oprea, poate fi racordat la interesele din teritoriu. Concurenţa acerbă pentru locul din fruntea partidului a avut efectul unui litru de gaz aruncat pe foc, contribuind decisiv la amplificarea tensiunilor interne. Din acel moment, unul cu rezonanţe istorice, a pornit tot tămbălăul. Până mai ieri, am asistat la un caft politic în toată regula. Mişcările de trupe erau dirijate din comandamentele organizate ad-hoc sub acoperişul unor crâşme specializate fie în ciorba de burtă, cu copita aferentă, fie în ciorba de peşte, care se mănâncă şmechereşte. Ca la paradă, au defilat prin faţa noastră balerinii din trupa doamnei Stavrositu, manoliştii şi chiriliştii lui Banias, palaziştii apolitici, toată floarea cea vestită a foştilor primari pesedişti, care ştiu doar de frica buldogului Blaga, diverşi etc. Subit, după cum menţionam la început, s-a dat stingerea în partid! Datorită unor efecte speciale declanşate pesemne de la Cotroceni, pentru că altfel nu se explică de ce toată lumea se uită în sus, adică în corcoduş, candidaţilor guralivi le-a pierit graiul. Ca într-un film cu paraşutişti, coborând lent, cei mai mulţi dintre ei au revenit cu picioarele pe pământ, aterizând la punct fix. De-alde gură mare şi-au tras fermoarul peste zona bucală. După ce au bătut câmpii atâta amar de vreme, precizez, cu spume la gură, au tăcut mâlc. Fără a da vreo explicaţie plauzibilă, vedetele competiţiei electorale au anunţat că intenţionează să se retragă din cursă! Ceva sau cineva le-a tăiat greaţa, cuminţindu-i de-a binelea. Nici nu zici că vin alegerile în PDL Constanţa! Câtă armonie în beneficiul unităţii de monolit a partidului! Câtă modestie şi stăpânire de sine ! Acum, cei care făceau scandal, revendicând doar drepturi şi funcţii importante, stau cuminţi în banca lor! Gurile rele spun că minunea s-a produs după lansarea lui Paul Brânză, director general al ANR, ca principal favorit la şefia organizaţiei judeţene Constanţa a PDL… Aceleaşi guri rele mai spun că, înaintea acestui moment surpriză, au văzut umbra lui “tata mare” plimbându-se în draci pe zidurile sediului de partid din Constanţa. Pentru cei care şi-au făcut planul precum ţiganul şi semnul crucii cu limba în gură, scena cu pricina s-a dovedit a fi un semn rău. Am mai comentat posibila candidatură a domnului Brânză la şefia PDL Constanţa. Ţinând cont de rivalităţile existente în partid, s-ar putea ca domnia sa să fie singurul în măsură să-i răcorească pe combatanţi. Pe de altă parte, sunt convins că lui “tata mare” de la Cotroceni nu-i este indiferent cine va prelua frâiele PDL Constanţa. Ceva îmi spune că preferinţele sale oscilează între Paul Brânză şi Mircea Banias, dar, desigur, în final, contează doar votul, nu-i aşa?