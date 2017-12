Paul Dicu a revenit în oraş

Instructorul constănţean de Takeda Ryu şi Katori Shinto Ryu şi antrenorul poliţiştilor din trupele D.I.A.S., Paul Dicu, care, între 3 şi 9 aprilie, a participat la cel mai greu maraton din lume, alergând 250 km prin deşertul Sahara, a ajuns, aseară, acasă. El a învins pentru a doua oară temutul ţinut arid: prima dată, anul trecut, la Sahara Maraton, iar anul acesta, a ales provocarea cea mai mare, „regina maratoanelor”, cea de-a 26-a ediţie a „Marathon des Sables”!

Sportivul a fost întâmpinat la gară de numeroşi prieteni şi elevi de la clubul de arte marţiale Axxum pe care îl conduce, care l-au felicitat pentru performanţa obţinută. „Sincer, deja mi-e dor de deşert. Este o experienţă care m-a dezghiocat, m-a dezmembrat şi m-a refăcut la loc. A fost cumplit, consider că poate fi numită o probă iniţiatică în viaţa unui bărbat.: te face să vezi tot ce ai mai rău sau mai bun în tine”, ne-a declarat constănţeanul. „Etapa cea mai dificilă a fost, desigur, cea de 82 kilometri: a fost un fel de “vale a plângerii”. Dar prima zi a fost cea mai cumplită, pentru că nu-mi găseam ritmul, nu ştiam să “călăresc” dunele, era să cedez. Am pornit puţin cam tare de la start, impulsionat de atmosferă şi adrenalină, iar după primii 14 kilometri, când au început dunele, “mi-a stat ceasul”... nu mai aveam suflu, căpătasem cârcei la picioare, plămânii nu mă mai ajutau, nu ştiam să urc dunele, nu-mi găseam ritmul de a le traversa. M-am aşezat în fund, am stat vreo jumătate de oră şi m-am întrebat ce caut acolo, dacă mă gândesc la abandon din prima zi şi mi-a trecut. După care, toate lucrurile au fost OK. Ca să reuşeşti să duci la capăt o astfel de probă este important să nu pleci de la start cu aroganţă. Am dormit în cort cu sportivi care, acum doi ani, erau campioni, iar în acest an, au abandonat”, a adăugat Paul Dicu.

Competiţia din mijlocul aridului deşert s-a desfăşurat în Maroc, iar cei 940 de concurenţi din 42 de ţări au străbătut, cu propriile mijloace de supravieţuire, 250 de kilometri, timp de şase zile. Programul traseului s-a derulat astfel: 3 aprilie, prima zi - 25 km, ziua a doua - 34 km, ziua a treia - 38 km, ziua a patra - 82 km (inclusiv noaptea), ziua a cincea - 42 km, ziua a şasea - 22 km. Sportivii au alergat printre dune mişcătoare, orientându-se cu busola sau căţărându-se pe stânci, cu ajutorul unei coarde. Paul Dicu a cărat în spate un rucsac de maxim 15 kg, cu apă şi mâncare liofilizată adusă de-acasă, plus hainele, sacul de dormit, pompă antivenin, rachete şi oglindă de semnalizare, pastile de sare, seringi, amnar sau medicamentele obligatorii. Punctul de plecare a fost la Merzouga, iar finish-ul la Tazarine.