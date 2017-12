Paul Gilbert va concerta pentru fanii săi din România

Fanii renumitului artist Paul Gilbert mai au de aşteptat doar cîteva ore pînă la concertul acestuia din România, care va avea loc mîine seară, la „Becker Brau Live Music” din capitală. Show-ul pe care Paul îl va susţine în România face parte din turneul de promovare a noului album, intitulat „Silence Followed by a Defening Roar”, turneu care se va încheia la finalul lunii noiembrie. Printre cele nu mai puţin de 59 de spectacole incluse în programul turneului se numără şi cel din România. Pe lîngă ţara noastră, Paul Gilbert va concerta în ţări ca Belgia, Olanda, Norvegia, Danemarca, Germania, Suedia, Polonia, Croaţia, Ungaria, Grecia, Italia, Franţa, Spania, Portugalia sau Marea Britanie. Înainte de a ajunge în Bucureşti, Gilbert va concerta în Croaţia şi Serbia, iar din România va pleca spre Bulgaria şi apoi în Grecia.

Concertul din România va începe la ora 20.00, iar în deschiderea evenimentului va urca pe scenă trupa românească pop-rock „Asha”, alături de invitatul special Christian Becker.

Albumul „Silence Followed by a Defening Roar”, lansat în primăvara acestui an, este cel de-al doilea album instrumental conceput de Gilbert şi cuprinde 11 piese. Muzica lui Paul Gilbert este o îmbinare a unor stiluri variate, de la pop, rock, metal, blues, jazz, funk, pînă la influenţe din muzica clasică. Gilbert este considerat de „Guitar World Magazine” şi „Guitar One Magazine” drept unul dintre cei mai rapizi şi tehnici chitarişti din lume. Paul Gilbert este cunoscut atît pentru cariera sa solo, cît şi ca membru fondator al trupelor „Racer X” şi „Mr. Big”.