Paul McCartney are încă probleme de sănătate

Cântăreţul şi compozitorul britanic Sir Paul McCartney se recuperează după o infecţie virală de care s-a îmbolnăvit în Japonia şi şi-a amânat, la sfatul medicilor, o serie de concerte din SUA incluse în turneul său mondial. ”Îmi pare rău, dar vor mai fi câteva săptămâni înainte de a cânta din nou în America. Mă simt grozav, dar urmez recomandarea medicilor mei de a mă odihni câteva zile”, a anunţat Paul McCartney într-un comunicat. Îndrăgitul cântăreţ se pare că are parte de o vacanţă forţată şi prelungită, dar la cei 72 de ani pe care îi va împlini luna viitoare, trebuie să înveţe să se menajeze.

Luna trecută, fostul membru al trupei The Beatles şi-a anulat turneul din Japonia, intitulat Out There, precum şi un concert din Coreea de Sud, după ce a fost spitalizat din cauza unei infecţii virale. Paul McCartney va relua concertele pe 5 iulie, la Albany, statul New York, iar spectacolele ce urmau să aibă loc între 14 - 26 iunie vor fi reluate în octombrie.