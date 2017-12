Paul McCartney are probleme de sănătate

Cântăreţul britanic Paul McCartney şi-a anulat turneul din Japonia, intitulat Out There, din cauza unei infecţii virale şi are nevoie de repaus complet, au afirmat organizatorii concertelor. Nu au fost oferite informaţii despre modul în care va decurge restul turneului din Asia, următorul concert al cântăreţului fiind programat pe 28 mai, la Seul. Sir Paul McCartney, în vârstă de 71 de ani, a anulat deja două concerte, dar ar urma să cânte astăzi la Budokan şi sâmbătă la Osaka. Cel mai recent turneu nipon al artistului a avut loc în noiembrie 2013. ”Aşteptam cu nerăbdare să cânt din nou în Japonia, după ce m-am simţit atât de bine aici în noiembrie. Aş dori să mulţumesc fanilor mei japonezi pentru dragostea şi înţelegerea lor şi pentru mesajele de sprijin”, a declarat Paul McCartney. Fostul membru al trupei The Beatles s-a îmbolnăvit săptămâna trecută, după sosirea în Japonia. Organizatorii au afirmat că medicii i-au recomandat repaus complet.