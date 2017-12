Paul McCartney, generos cu fanii Beatles

Două femei din Marea Britanie, fane ale trupei The Beatles, au primit răspuns de la cântăreţul Paul McCartney, la jumătate de secol după ce au încercat să ia legătura cu el. Barbara Bezant şi Lyn Phillips au înregistrat un mesaj către membrii trupei The Beatles în anul 1963 şi au trimis banda de magnetofon la o sală de spectacole din Londra, unde celebrul grup britanic avea programat un concert. Câteva decenii mai târziu, respectiva înregistrare a fost găsită la un iarmaroc, iar cele două femei au venit cu ea la o populară emisiune de televiziune, „The One Show“.

La data înregistrării benzii de magnetofon, Barbara Bezant şi Lyn Phillips aveau 17 ani, respectiv 19 ani şi trăiau în Eltham, în sudul Londrei. Cele două tinere au asistat la concertul pe care The Beatles l-a susţinut la clubul Lewisham Odeon în decembrie 1963. Au înregistrat un mesaj pe bandă de magnetofon, apoi l-au trimis la Finsbury Park Astoria, unde trupa britanică urma să susţină un concert. Cincizeci de ani mai târziu, Barbara Bezant şi Lyn Phillips s-au reunit la Londra pentru a asculta banda de magnetofon. Printre altele, în mesaj se spune: „Acest vis este gata să te ia prin surprindere, dar nu credem că asta se va întâmpla. Dar putem să trăim mereu cu speranţa în suflet, nu-i aşa?”.

Banda a fost cumpărată la un iarmaroc din Great Yarmouth de istoricul David McDermott, care a ascultat-o. „Este ca şi cum m-aş fi aflat într-un balon şi aş fi fost acolo atunci când aceste două tinere înregistrau banda de magnetofon. M-au trecut fiorii şi m-am întrebat dacă cele două mai erau încă printre noi”, a declarat David McDermott. Realizatorii emisiunii „The One Show“, difuzată de televiziunea BBC One, le-au invitat pe cele două femei la expoziţia „The Beatles Story“ din Liverpool, unde a fost prezentată şi scrisoarea primită de acestea de la Paul McCartney, care avea 21 de ani în 1963. „Salut, Linda şi Barbara, mulţumesc foarte mult pentru banda voastră minunată. A ajuns în sfârşit, mai bine mai târziu decât niciodată. Mă bucur să aud că în sfârşit v-aţi întâlnit, după atâţia ani. Să iubiţi muzica în continuare. Cu drag, Paul”, a scris Paul McCartney, în scrisoarea trimisă celor două femei.

Barbara Bezant şi Lyn Phillips nu se mai văzuseră de 40 de ani, deşi amândouă locuiau în comitatul Essex - Barbara în Dovercourt şi Lyn în Leigh on Sea. Acestea au spus că sunt uimite că s-au reîntâlnit şi că în sfârşit au primit un răspuns de la un membru al formaţiei The Beatles.