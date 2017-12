Paul McCartney, împotriva testării cosmeticelor pe animale

Sir Paul McCartney participă alături de alte personalităţi la campania împotriva testării cosmeticelor pe animale No Cruel Cosmetics, desfăşurată de fundaţia British Union for the Abolition of Vivisection. ”Animalele nu trebuie să sufere în numele frumuseţii. Testarea cosmeticelor pe animale este o cruzime. Spuneţi Nu Cosmeticelor Cruzimii”, a declarat legendarul muzician. British Union for the Abolition of Vivisection a lansat campania cerând ca legea ce interzice comercializarea produselor testate pe animale să nu mai fie tergiversată şi să intre în vigoare în 2013, aşa cum fusese programată iniţial. În ciuda faptului că folosirea animalelor pentru testarea cosmeticelor şi a articolelor de toaletă este interzisă în Marea Britanie şi în UE, companiile pot în continuare să vândă în UE produse care au fost testate pe animale în alte state din lume.