Paul McCartney, la a treia căsătorie

Paul McCartney a cerut-o în căsătorie pe iubita sa, Nancy Shevell, care este cu 19 ani mai tânără decât fostul membru al trupei The Beatles, potrivit mai multor informaţii publicate luni, în presa britanică. După o relaţie de peste doi ani, cuplul şi-a anunţat familiile şi prietenii că urmează să se căsătorească la o lună după finalizarea divorţului lui Nancy Shevell de Bruce Blakeman.

Nancy Shevell, o brunetă elegantă, l-a cunoscut pe Paul McCartney în urmă cu peste 20 de ani, în timpul unei vacanţe comune a celor două familii, însă cei doi au început să se întâlnească abia în 2008, după intens mediatizatul şi costisitorul divorţ al cântăreţului britanic de modelul Heather Mills. Heather Mills a fost cea de-a doua soţie a lui Paul McCartney. Prima soţie a acestuia, Linda McCartney, a decedat în 1998, din cauza unui cancer. Apropiaţii artistului britanic pot răsufla de această dată uşuraţi, deoarece tatăl lui Nancy Shevell, în vârstă de 48 de ani, are o avere estimată la 400 de milioane de dolari, iar ea nu pare interesată de averea starului. În plus, ea conduce o afacere de succes la New York. Nancy Shevell a devenit vegetariană, precum Linda, femeia despre care Paul McCartney a spus în trecut că era lumina vieţii sale şi s-a luptat cu cancerul mamar, la fel ca şi prima soţie a cântăreţului.

Familiile celor doi au declarat că sunt de acord cu apropiata căsătorie a acestora. Designer-ul Stella McCartney, fiica în vârstă de 38 de ani a lui Paul McCartney, care s-a declarat împotriva căsătoriei tatălui ei cu Heather Mills, a acceptat-o însă pe Nancy Shevell şi i-a însoţit pe cei doi într-o vacanţă recentă în Caraibe. Bunul prieten Ringo Starr, fostul toboşar al The Beatles, a declarat că este încântat de faptul că fostul său coleg de trupă şi-a găsit o nouă parteneră de viaţă. Ringo Starr a participat la petrecerea de Crăciun organizată de Nancy Shevell, care a câştigat, totodată, respectul şi aprecierea tuturor copiilor lui Paul McCartney.