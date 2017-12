Paul McCartney lucrează la un nou album

Muzicianul britanic Paul McCartney va lansa un nou disc, ale cărui piese vor fi cântate împreună cu alte legende ale muzicii, printre care Billy Joel, The Cure şi Kiss. Albumul va include noi versiuni ale celor mai cunoscute melodii lansate de Paul McCartney după destrămarea trupei The Beatles. La înregistrările alături de The Cure ar urma să participe şi fiul lui Paul McCartney, James. În vârstă de 68 de ani, Paul McCartney figurează în The Guinness Book Of Records drept compozitorul cu cel mai mare succes din istoria muzicii. Nu mai puţin de 29 dintre piesele sale, 20 lansate cu The Beatles şi nouă în cariera solo, au fost pe primul loc în topuri. Cea mai populară compoziţie a sa, ”Yesterday”, a fost preluată de peste 3.000 de alţi artişti din toată lumea.