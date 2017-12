Paul McCartney, recompensat cu premiul Classical Brit

Starul britanic al muzicii pop a fost recompensat cu premiul Classical Brit pentru cel mai bun album, “Ecce Cor Meum” (Behold My Heart), într-o ceremonie care a avut loc joi, la Royal Albert Hall din Londra. Sir Paul McCartney l-a învins astfel pe un alt star al muzicii pop/rock, Sting, care fusese nominalizat pentru albumul “Songs from the Labyrinth”. “Ecce Cor Meum” este cel de-al patrulea album de muzică clasică în limba latină compus de Paul McCartney şi este o piesă pentru cor şi orchestră. Piesa a fost inspirată de fosta soţie a starului, Linda, care a murit din cauza unui cancer la sîn în 1998.

Printre ceilalţi cîştigători ai serii s-au numărat violonistul Ruth Palmer, care a primit titlul de cel mai tînăr interpret britanic de muzică clasică, soprana rusă Anna Netrebko, recompensată cu premiul pentru cel mai bun interpret vocal al anului şi pianistul norvegian Leif Ove Andsnes, care a cîştigat premiul pentru cel mai bun instrumentist al anului. Premiul pentru cea mai bună înregistrare a revenit Filarmonicii din Berlin, pentru suita orchestrală “The Planets”, compusă de Gustav Holst. Dirijorul britanic Vernon Handley a fost recompensat cu premiul Classical Brit pentru întreaga carieră.