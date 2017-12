Paul McCartney şi Yoko Ono s-au împăcat!

Rănile par să se fi vindecat, iar securea războiului a fost îngropată definitiv. Paul McCartney a trecut peste supărarea pe văduva lui John Lennon, Yoko Ono. Muzicianul ajuns la vârsta de 71 de ani a vorbit sincer despre femeia despre care se crede că a stat la baza despărţirii trupei Beatles: ”Timpul vindecă răni. M-am gândit: Dacă John a iubit-o, trebuie să fi fost ceva. El nu era prost”. Paul McCartney a mărturisit că regretatul chitarist al celebrei trupe, George Harrison, l-a ajutat să-şi învingă furia: ”George mi-ar spune: Nu vrei ca lucruri de acest gen să atârne în viaţa ta”. Cei doi au început să-şi acorde o şansă în 2012, când Paul McCartney a declarat că nu dă vina pe Yoko pentru că membrii trupei Beatles s-au despărţit: ”Categoric nu a despărţit grupul, pentru că grupul era despărţit”. Într-un alt interviu, starul o creditează pe japoneză ca muză pentru John Lennon: ”Nu cred că ar fi reuşit fără ea, aşa că nu o poţi condamna pentru nimic”. Mai bine mai târziu decât niciodată, nu?

Pe de altă parte, toboşarul Ringo Starr a lansat ”Photograph”, un volum în ediţie limitată cu fotografii realizate de membrul trupei The Beatles de-a lungul vieţii, multe dintre ele publicate pentru prima oară. ”Dacă arunci o privire la fotografiile cu The Beatles, în 90% dintre ele aveam mereu trei lucruri asupra noastră: ţigări, băutură şi un aparat de fotografiat”, a declarat Ringo Starr. Printre fotografiile lui Ringo Starr publicate în acest volum se numără instantanee realizate în timpul primei vizite a formaţiei în America, în anul 1964, când membrii trupei au susţinut un concert în Washington şi au avut două apariţii televizate la „The Ed Sullivan Show“, una dintre ele fiind transmisă din hotelul Deauville din Miami Beach.

În timpul sejurului din Miami, Ringo Starr a imortalizat cele câteva zile de relaxare ale grupului petrecute pe un iaht şi momentele când făceau surf. Acesta a surprins, de asemenea, chipurile uimite ale câtorva adolescenţi care cercetau cu privirea, dintr-o maşină în trecere, una dintre limuzinele celor de la The Beatles. La evenimentul de lansare au mai participat muzicienii Dave Grohl şi Steve Gorman. Referindu-se la înregistrările purtând marca The Beatles şi la interpretarea lui Ringo Starr la tobe, Dave Grohl a afirmat că ”sunt aproape ca nişte fotografii sonore. Cu aparatul de fotografiat încerci să imortalizezi un anumit eveniment din timp. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu muzica - încercăm să imortalizăm un anumit eveniment pe bandă, astfel încât să nu se piardă”. Volumul de fotografii, apărut la Genesis Publications, este a doua carte a lui Ringo Starr publicată la această editură, după ”Postcards From the Boys”.