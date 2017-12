Paul McCartney, una din victimele interceptărilor din Marea Britanie

Cântăreţul britanic Paul McCartney a afirmat că este posibil ca şi comunicaţiile sale să fi fost interceptate de ziarişti de la publicaţiile tabloide britanice şi că intenţionează să sesizeze autorităţile. Cântăreţul britanic, fost component al trupei Beatles, se află în Cincinatti, SUA, pentru un concert şi a făcut declaraţiile pentru Television Critics Association (TCA). ”Pot să vă spun că după acest turneu vreau să discut cu poliţia, deoarece, aparent, am fost interceptat”, a adăugat acesta, potrivit site-ului american The Wrap, specializat în informaţii din industria de divertisment şi membru al TCA. ”Nu ştiu mare lucru despre asta, dar cred că este o încălcare oribilă a vieţii private, că a durat prea mult şi că au fost la curent mai multe persoane decât se crede”, a spus Sir Paul McCartney.

Fosta sa soţie, Heather Mills, a afirmat anterior că un ziarist din grupul Mirror i-a mărturisit că şi telefonul ei ar fi fost interceptat. Într-un interviu acordat BBC, ea a afirmat că ziaristul i-a transmis informaţia în 2001, după ce i-a telefonat pentru a-i cere o declaraţie după o dispută avută în particular cu soţul său. Scandalul interceptării comunicaţiilor izbucnit în Marea Britanie cu câteva săptămâni în urmă se concentrează pentru moment asupra tabloidului ”The News of the World”, care a şi fost închis de proprietarul său, Rupert Murdoch. Cu toate acestea, şi alte publicaţii britanice au fost acuzate de practici similare, iar foşti ziarişti de la ”Daily Mirror” şi ”Sunday Mirror” au afirmat deja că interceptarea comunicaţiilor era o practică obişnuită în redacţiile lor.