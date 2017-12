Paul McCartney va avea stea pe Bulevardul Faimei

Legendarul muzician britanic Paul McCartney va avea, de săptămâna viitoare, o stea pe Aleea Celebrităţilor de la Hollywood, lângă cele ale colegilor săi din trupa The Beatles, John Lennon, George Harrison şi Ringo Starr. Ceremonia va avea loc pe data de 9 februarie, cu preşedintele Camerei de Comerţ de la Hollywood în rol de amfitrion. Tot săptămâna viitoare, muzicianul, în vârstă de 69 de ani, va lansa noul său album, intitulat „Kisses on the Bottom”, iar duminică va cânta la gala premiilor Grammy.