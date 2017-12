Paul McCartney va primi Gershwin Prize for Popular Song pe 2009, din partea Library Congress, în cadrul unui concert special ce va avea loc la Casa Albă, pe 2 iunie. Printre artiştii invitaţi să interpreteze piesele lui McCartney în cadrul acestui concert se numără Stevie Wonder, Elvis Costello, Faith Hill, The Jonas Brothers, Jack White, Emmylou Harris, Herbie Hancock şi Corinne Bailey Rae. Actorul american de comedie Jerry Seinfeld va anima pauzele dintre reprezentaţii. Gala va fi difuzată pe 28 iulie, de postul de televiziune PBS, în cadrul miniseriei ”In Performance at the White House”. Gershwin Prize este decernat anual ”acelor artişti a căror creativitate trece dincolo de graniţele dintre stilurile muzicale şi de barierele lingvistice, unindu-i pe ascultătorii din lumea întreagă şi care promovează înţelegerea şi aprecierea reciproce”, potrivit organizatorilor.

Paul McCartney a format, alături de John Lennon, George Harrison şi Ringo Starr, trupa The Beatles, unul dintre cele mai faimoase şi de succes grupuri din istoria muzicii rock, având la activ peste 1,1 miliarde de discuri vândute în lumea întreagă. The Gershwin Prize for Popular Song este o distincţie decernată compozitorilor şi cântăreţilor pentru contribuţia acestora la promovarea industriei muzicale internaţionale. Înfiinţat în 2007, de Biblioteca Congresului SUA, acest premiu a fost denumit astfel în onoarea fraţilor George Gershwin şi Ira Gershwin, printre ale căror compoziţii devenite celebre se numără ”I Got Rhythm”, ”Embraceable You” şi ”Someone to Watch Over Me”, dar şi opera ”Porgy and Bess”. Câştigătorul ediţiei inaugurale a fost Paul Simon, iar laureatul din 2008 a fost Stevie Wonder.