Paul McCartney va relansa celebrul album ”Band on the Run”

Britanicul Paul McCartney, fost component al legendarei trupe The Beatles, a anunţat că va relansa celebrul său album solo ”Band on the Run”, într-o ediţie specială pe care se va afla ca bonus pentru fani şi o piesă rară. Discul, al cincilea al lui McCartney după destrămarea trupei care a revoluţionat muzica, a fost lansat în 1973. Pe coperta albumului, fostul Beatles apărea, împreună cu formaţia de acompaniament din care făcea parte şi soţia lui, Linda, sub titulatura The Wings. ”Band on the Run” cuprinde, printre altele, piesa de succes cu acelaşi nume, un alt hit din cariera solo a lui McCartney, intitulat ”Jet” şi o melodie dedicată pictorului Pablo Picasso. Toate piesele de pe discul ce va fi relansat în curând au fost prelucrate la o calitate a sunetului superioară înregistrărilor originale.