Paul Newman, tot mai slăbit

Actorul american, în vîrstă de 83 de ani, a încheiat chimioterapia prescrisă împotriva cancerului pulmonar de care suferă. Din păcate, pronosticul medicilor nu este foarte pozitiv cu privire la şansele sale de a învinge cancerul, iar Paul Newman a spus familiei că vrea să moară la casa din Connecticut, alături de soţia sa, Joanne Woodward. S-ar părea că medicii i-au spus că mai are de trăit doar cîteva săptămîni. Noile speculaţii cu privire la starea sa de sănătate tot mai precară vin după ce săptămîna trecută, Paul Newman a fost surprins de fotografi pe cînd ieşea dintr-un spital de oncologie din New York, într-un scaun cu rotile, arătînd slăbit şi palid. Actorul şi-a petrecut ultimele săptămîni cu punerea în ordine a afacerilor sale. Paul Newman şi Joanne Woodward s-au căsătorit pe 29 ianuarie 1958, avînd trei fiice. Actorul mai are două fete din prima sa căsătorie, cu Jackie Witte.

Actorul a refuzat să comenteze starea sănătăţii sale, cu excepţia faptului că “s-ar simţi binişor”. Speculaţiile despre starea sa de sănătate au apărut în luna ianuarie. În martie, Paul Newman a negat informaţia potrivit căreia suferă de cancer, după ce a fost nevoit să lipsească de la o gală caritabilă importantă. În aceeaşi lună, şi-a anulat o apariţie la emisiunea lui David Letterman. Purtătorul său de cuvînt a minimalizat importanţa internării lui Paul Newman în spital, în ianuarie, afirmînd că actorul face tratamente împotriva unei ciuperci a piciorului şi a căderii părului. Un pacient care se tratează la acelaşi centru oncologic a declarat în martie, pentru publicaţia “The New York Post”, că l-a văzut regulat pe actor în clinică.

Paul Newman a renunţat la actorie anul trecut, dînd vina pe faptul că i-a slăbit memoria. Născut pe 26 ianuarie 1925, Paul Newman este un reputat actor şi producător american, fiind nominalizat de zece ori la premiile Oscar. Actorul, care a jucat în peste 70 de filme, a cîştigat un Oscar în 1987 pentru “Culoarea banilor”, dar şi premiul pentru cel mai bun actor la Cannes, în 1985, pentru “Lunga vară fierbinte”. A apărut pe ecrane ultima dată în 2002, alături de Tom Hanks, în filmul “Drumul spre pierzanie”. Ulterior, şi-a împrumutat vocea pentru lungmetrajul animat “Maşini”, în 2006. Starul din “Butch Cassidy şi Sundance Kid” este, de asemenea, cunoscut pentru produsele sale alimentare, folosite pentru colectarea de fonduri în scopuri caritabile. Paul Newman este proprietarul unui restaurant unde se servesc produse organice, pe care l-a deschis în Connecticut.