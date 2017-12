Paul Stanley îşi va publica memoriile în 2014

Chitaristul şi solistul trupei Kiss, Paul Stanley, îşi va publica memoriile anul viitor, la câteva zile după ce formaţia din care face parte va fi inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. La doar câteva ore după apariţia anunţului despre includerea trupei Kiss în Rock and Roll Hall of Fame în 2014, reprezentanţii editurii HarperOne au făcut public faptul că Paul Stanley a semnat un contract pentru a-şi povesti viaţa într-un volum autobiografic. Intitulat ”Face the Music: A Life Exposed”, volumul va include o serie de fotografii rare ale cântăreţului, dar şi detalii picante din viaţa lui, marcată de numeroase excese. Volumul va ajunge în librăriile americane pe 22 aprilie, la doar câteva zile după ce trupa Kiss va fi inclusă, alături de alte nume sonore din industria muzicală, precum Nirvana, Peter Gabriel şi Linda Ronstadt, în Rock and Roll Holl of Fame, într-o ceremonie ce va avea loc la New York, pe 10 aprilie.

Aceasta nu va fi însă prima carte a lui Paul Stanley, care a colaborat şi cu unul dintre colegii său de trupă, Gene Simmons, la o carte despre felul în care trupa Kiss a fost înfiinţată în 1973, intitulată ”Nothin' To Lose”, apărută în 2012. Paul Stanley este numele de scenă al lui Stanley Harvey Eisen, cântăreţ, chitarist, compozitor şi pictor, care, alături de basistul Gene Simmons, a fondat trupa Kiss în 1973, la New York.