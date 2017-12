Paula Seling concertează la Constanța

Frumoasa solistă Paula Seling, una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România datorită celor două participări la Eurovision, din 2010 și 2014, este, totodată, și interpreta unor duioase colinde și cântece de Crăciun. În prag de Sărbători, la sfârșitul acestei săptămâni, Paula vine să îi colinde pe constănțeni cu cele mai frumoase cântece din repertoriul ei. Evenimentul artistei se intitulează „Magie de Crăciun” și va avea loc vineri seară, începând cu ora 21.00, la Culture Pub din incinta Casei de Cultură a Sindicatelor. Biletele se pot procura zilnic, de la sediul localului, la prețul de 55 de lei.

Legătura dintre Crăciun și Paula Seling este mai puternică decât pare. Colindele ei, care încântă, an de an, casele românilor ce o ascultă pe discuri sau pe platformele online, o mențin printre cei mai apreciați artiști ai acestei perioade. Pe plan personal, însă, Crăciunul pentru Paula Seling înseamnă... Ziua de Naștere. Atât pentru Mântuitor, cât și pentru ea. Paula s-a născut pe 25 decembrie 1978, la Baia Mare, în pitorescul Maramureș plin de tradiții. A absolvit Colegiul „Gheorghe Șincai” din Baia Mare, în 1997, iar apoi, Școala Superioară de Jurnalistică din București, după care a studiat, în particular, canto și pian. Pe lângă numeroasele premii pe care le-a câștigat în ultimul deceniu, drept mărturie a valorii ei artistice stau și cele 15 discuri lansate și apreciate de un public larg în România. Frumusețea ei i-a cucerit și pe străini, astfel că, în acest an, a fost desemnată cea mai frumoasă participantă de la Eurovision, performanță pe care a obținut-o și în 2010.

Paula este un artist de top al scenelor autohtone, o prezență constantă pe litoral, indiferent de anotimp, însă evenimentul de vineri este, totuși, unul dintre puținele concerte de Crăciun pe care artista le-a susținut la malul mării.