Paula Seling şi Ovi, apreciaţi în Turcia

Reprezentanta Turciei la Eurovision 2010, trupa maNga, a declarat că melodia cu care Paula Seling şi Ovi vor merge la Oslo are toate şansele să câştige trofeul concursului. Prezentă, în aceste zile, în România, pentru a-şi promova piesa „We Could Be the Same”, formaţia turcească a fost foarte impresionată de melodia „Playing with Fire”, cu care românii concurează la competiţia amintită. „Este o piesă care sună foarte bine, se reţine repede, iar Paula este foarte talentată. Clipul este innovator. Ne place. Chiar credem că România are şanse mari cu acest cântec`, a declarat Efe Yilmaz, DJ-ul trupei maNga.