Paula Seling şi Ovi, cu moralul la pământ

Reprezentanţii ţării noastre la Eurovision, Paula Seling şi Ovi, au revenit în ţară, în noaptea de duminică spre luni, după finala de la Copenhaga. Vizibil obosiţi după stresul şi eforturile depuse sâmbătă seară, când au concurat cu piesa „Miracle”, artiştii au fost aşteptaţi la aeroport, în Capitală, de apropiaţi şi de ziarişti. Deşi au încercat să zâmbească şi să îşi păstreze un tonus bun, era evident că Paula şi Ovi sunt dezamăgiţi că s-au clasat doar pe locul 12 în cadrul concursului.

„Tot ce s-a putut face am făcut. A fost o luptă grea, pentru că am avut extrem de multe lucruri de făcut, oameni de convins, lucruri de revizuit, de aranjat pe scenă. Mai mult decât atât chiar nu aveam ce să mai facem. Noi avem încredere că aţi văzut şi voi show-ul şi că v-aţi dat singuri explicaţiile“, a declarat, dezamăgită, Paula.

„Chiar am coborât de pe scenă cu un sentiment de implinire profesională, pentru că am fost o echipă de profesionişti foarte disciplinaţi. Am muncit şi am dat tot ce am putut. Cred că prestaţia noastră s-a văzut şi am primit complimente de la toată lumea. Regretul pe care îl avem este că nu am ajuns pe locul I. Nu mă aşteptam să câştige Austria, dar, după ce redăm filmul înapoi, începem să înţelegem anumite mecanisme care au stat în spatele acestui succes“, a adăugat Ovi.