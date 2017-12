O veste excepţională pentru fanii Eurovisionului de la malul mării: câştigătorii locului al III-lea la ediţia de anul trecut, Paula Seling şi Ovi, se vor… „juca cu focul”, la Constanţa, nu pe data de 21 ianuarie, cum se zvonea, ci chiar săptămâna viitoare! Cei doi solişti au ales clubul Phoenix pentru a deschide seria concertelor din Europa din acest an, reunite sub genericul „The Never Ending Tour”. Piesa cu care au urcat pe podiumul celebrei competiţii internaţionale, intitulată „Playing with Fire”, va putea fi ascultată în cadrul unui show live, pe data de 14 ianuarie, de la ora 21.30.

Îndrăgitul duet de succes doreşte să le ofere constănţenilor atât cele mai bune piese, cât şi un spectacol de excepţie. Astfel, dacă pentru o imagine bună a show-ului, artiştii se bazează pe o perdea de leduri, proiecţii de ultimă oră, lasere şi, desigur, cele două piane, la capitolul muzică, soliştii vor prezenta şi cele mai recente două single-uri incluse pe viitorul album: „Counting Down” (compusă şi interpretată de Paula) şi „We Got Something” (compusă de Ovi, produsă de Adam Powers şi Mikko Tamminen).

Concertul din clubul Phoenix este cel mai important eveniment de la începutul acestui an, după ce, în noaptea de Revelion, cei doi au fost gazdele Selecţiei Naţionale Eurovision 2011, care s-a desfăşurat la TVR. În noaptea dintre ani, Paula şi Ovi au susţinut un recital alături de Chiara (reprezentanta Eurovision din Malta) şi Niamh Kavanagh (reprezentanta Eurovision din Irlanda şi câştigătoarea concursului din 1993). De la Constanţa, cei doi vor concerta, a doua zi, pe 15 ianuarie, în capitala Moldovei, la Chişinău, apoi, pe 22 ianuarie, la Buzău, pe 27 ianuarie, la Sibiu, pe 28 ianuarie, la Cluj, pe 29 ianuarie, la Sighişoara şi pe 30 ianuarie, la Târgu Mureş. Preţul biletelor pentru concertul de deschidere al „Never Ending Tour” din clubul Phoenix este de 40 lei, acestea putându-se achiziţiona din local.