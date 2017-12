Paula Seling şi Ovi reprezintă România la Eurovision

Paula Seling şi Ovi au câştigat, sâmbătă seara, finala selecţiei naţionale Eurovision, cu piesa „Playing With Fire\", urmând să reprezinte România la semifinala internaţională Eurovision Song Contest, care va avea loc la Oslo, Norvegia, în luna mai. Paula Seling şi Ovi au obţinut 12 puncte din partea juriului Eurovision şi 12 puncte din partea publicului, echivalentul a 23.412 voturi telefonice. Cei doi s-au clasat pe primul loc atât în preferinţele juriului, cât şi în cele ale publicului. „N-ai cum să te aştepţi la aşa ceva, poţi doar să speri, să te gândeşti că toate semnele - publicul, felul în care trimit mesaje, reacţiile oamenilor de rând când cânţi piesa în spectacole - sunt semne bune. Am muncit foarte mult până aici şi cred că este momentul să reprezint ţara, să profit de această şansă şi uite că ăsta a fost momentul\", a declarat, la finalul competiţiei, Paula Seling. „Am senzaţia că visez\", a mai spus cântăreaţa la emisiunea „Circul... de după\", difuzată, în direct, pe TVR 1, după finala naţională Eurovision. Ea a mulţumit, în primul rând, părinţilor ei, dar şi celor care au sprijinit-o.

Paula Seling a mai spus că ea şi partenerul ei, Ovi, au cântat pe două piane, dintre care unul a fost cel al regretatei artiste Anca Parghel. „Poate a fost într-un ceas bun că, în seara aceasta, unul dintre noi a cântat pe pianul doamnei Anca Parghel. Îi mulţumim pentru lumina pe care a trimis-o asupra noastră”, a adăugat Paula Seling.

„E un sentiment superb. S-a muncit de când ne-am cunoscut la Cerb (n.r. Festivalul Cerbul de Aur) şi munca se răsplăteşte, din fericire\", a spus, la rândul său, Ovidiu Cernăuţeanu (Ovi), care este şi compozitorul piesei câştigătoare. El a precizat că va fi dezvoltat conceptul melodiei „Playing With Fire\" pentru competiţia Eurovision de la Oslo.

Potrivit televotingului, pe poziţia a doua în preferinţele publicului s-a situat piesa „Save Their Lives\", interpretată de Luminiţa Anghel, Tony Tomas şi Adrian Piper, cu 10.620 voturi telefonice (echivalentul a 10 puncte), iar locul al treilea pe podium a fost ocupat de piesa „Around, Around\", interpretată de Cătălin Josan, cu 10.515 voturi telefonice (echivalentul a 8 puncte).

În ceea ce priveşte preferinţele juriului, pe poziţia a doua s-a clasat piesa „Come as One\", interpretată de Hotel FM, urmată de „Around, Around\", interpretată de Cătălin Josan.

Conform regulamentului de concurs, punctele juriului din Bucureşti s-au adunat cu punctele juriilor naţionale, fiind realizat un clasament al jurizării. Punctajul final a rezultat prin cumularea punctelor obţinute în urma notării juriului şi a punctelor obţinute prin televoting. Astfel, pe lângă juriul de la Bucureşti, format din George Natsis - preşedinte, Cristian Faur, Andrei Kerestely, Grigore Cartianu, Gabriela Scraba, Laura Coroianu, Dan Teodorescu, Dida Drăgan, Adrian Ordean, Mihai Trăistariu şi Christian Raetscher, concursul Eurovision a avut, anul acesta, şi patru jurii teritoriale, la Cluj, Craiova, Iaşi şi Timişoara, compuse din profesionişti în domeniu.

● Concurs la Oslo pe 27 mai ● Conform site-ului oficial al Eurovision, România va intra în concurs în cea de-a doua semifinală, care va avea loc pe 27 mai, acest lucru fiind decis în urma unei trageri la sorţi desfăşurate la Oslo. Prima semifinală va avea loc pe 25 mai, iar România va concura în a doua semifinală, alături de Elveţia, Lituania, Georgia, Turcia, Irlanda, Slovenia, Suedia, Ucraina, Olanda, Bulgaria, Croaţia, Danemarca, Azerbaidjan, Cipru, Israel şi Armenia. Ordinea intrării în concurs va fi stabilită - ca de obicei - la întâlnirea şefilor de delegaţie, în martie.

Finala naţională a concursului Eurovision a avut loc sâmbătă seara, la Circul „Globus\" din capitală. Prezentatorii galei au fost Horia Brenciu şi Valentina Pelinel, iar Olsen Brothers, câştigătorii Eurovision 2000, au fost invitaţii speciali ai evenimentului. Finala concursului Eurovision se va desfăşura în data de 29 mai 2010, la Oslo, Norvegia.