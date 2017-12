Paula şi Ovi concertează, în weekend, la mare

Reprezentanţii României la Eurovision, Paula Seling şi Ovi, se află în plin turneu de promovare a piesei „Miracle”, cu care vor reprezenta ţara noastră la concursul ce va avea loc în luna mai, la Copenhaga. După ce a concertat, duminică şi luni, la Filarmonica „Banatul“ din Timişoara şi la Filarmonica „Oltenia“ din Craiova, Paula Seling vine, în acest weekend, şi la malul mării. Ea îl va avea alături şi pe colegul ei de scenă, Ovi, alături de care a obţinut cea mai mare performanţă a României la Eurovision - locul al III-lea în finala din 2010, de la Oslo. Cei doi vor fi prezenţi sâmbătă seară, de la ora 21.30, pe scena restaurantului Harlequin din staţiunea Mamaia.

Biletele pot fi achiziţionate de la sediul localului, între orele 11.00 - 22.00, la preţul de 55 de lei. Participanţii la eveniment sunt rugaţi să sosească la restaurant la ora 20.30, pentru ca evenimentul să se desfăşoare în condiţii optime.

TUR DE FORŢĂ Pe lângă reprezentaţiile pe care le va susţine în marile oraşe ale ţării, Paula Seling are programate, în aprilie, concerte la Bruxelles, Amsterdam şi Londra. Programul spectacolelor va include cele mai cunoscute piese din repertoriul Paulei Seling, între care „Ploaie în luna lui Marte”, „Trurli”, „Timpul”, „Promit”, cântece mai noi, precum „Acasă” şi „Pansament”, dar şi piesele care poartă emblema Eurovision: „Playing With Fire” şi „Miracle”.

PREGĂTIRI INTENSE În prezent, Paula Seling face exerciţii zilnice pentru voce, ajutată de specialişti. Deşi piesa „Miracle”, câştigătoarea selecţiei naţionale a Eurovisionului, care a avut loc pe 1 martie, la Braşov, ar trebui să beneficieze de un videoclip, însă momentan nu sunt bani, Paula Seling nu se gândeşte la acest aspect şi nici la faptul că TVR se confruntă cu probleme în ceea ce priveşte plata taxei de participare a României la Eurovision. Artista se concentrează strict pe capacităţile ei vocale, pe care mizează la acest concurs. „Fac repetiţii în fiecare zi, am un terapeut vocal în persoana doamnei Gabriela Duşescu, care are şi cunoştinţe medicale. Repet cu ea zilnic, am un anumit set de exerciţii pentru voce şi, când nu are timp să ne vedem, facem terapie vocală prin telefon. Mă învaţă diferite tehnici prin care să îmi protejez şi să îmi antrenez, totodată, vocea”, a mărturisit, recent, Paula.

România va intra în a doua semifinală a concursului Eurovision, care se va desfăşura pe 8 mai, la Copenhaga, în Danemarca. Finala internaţională va avea loc pe 10 mai şi va putea fi urmărită la TVR.