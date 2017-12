Paula şi Ovi vor să câştige Eurovisionul

După ce au trecut cu brio de cea de-a doua semifinală a concursului Eurovision, Paula Seling şi Ovi sunt pregătiţi să dea totul pe scena de la Copenhaga, sâmbătă seară, în marea finală. Evenimentul va fi transmis în direct de TVR, de la ora 22.00 - ora României. Artiştii români intră în finala Eurovision 2014 cu numărul de concurs 6, după cum au stabilit organizatorii încă de joi noapte, când a avut loc cea de-a doua semifinală.

DUPĂ O SEMIFINALĂ REMARCABILĂ Paula Seling şi Ovi au interpretat impecabil piesa „Miracle“, reuşind să capteze simpatia publicului mixt din sala B&W Hallerna din Copenhaga, şi au mers în etapa următoare a competiţiei, alături de Elveţia, Slovenia, Polonia, Norvegia, Finlanda, Grecia, Malta, Belarus şi Austria. „După zece luni de muncă intensă, a venit şi ziua în care vom cânta şi prezenta piesa noastră, „Miracle”, pe scena din Copenhaga. Suntem pregătiţi, suntem entuziaşti şi gata să arătăm Europei că suntem un duet care are experienţă de scenă şi nu am revenit în competiţia Eurovision de anul acesta doar să mai bifăm o apariţie în acest concurs. Ne dorim chiar să scriem istorie pentru România!”, a declarat Ovi, înainte de semifinală. „Show-ul din această seară ne-a ieşit cel mai bine, a fost mult mai bine decât tot ce am repetat până acum. Suntem în grafic. Abia aşteptăm să vină finala, ca să trăim „Miracolul“, a mai spus artistul după reprezentaţia de joi noapte.

APROAPE 900.000 DE TELESPECTATORI AU URMĂRIT LA TVR 1 ANUNŢAREA REZULTATELOR Aproape 900.000 de telespectatori au vizionat la TVR 1 momentul culminant al celei de-a doua semifinale a Eurovision 2014, anunţarea rezultatelor, când Paula Seling şi Ovi s-au calificat în finală. Potrivit unui comunicat al TVR, minutul cel mai urmărit s-a înregistrat la 23.57, când 881.000 de telespectatori (la nivel naţional) ţineau pumnii echipei României şi aşteptau să fie enumeraţi şi Paula Seling şi Ovidiu Cernăuţeanu (Ovi) printre finalişti.

Dintre aceştia, 738.000 de telespectatori reprezintă targetul urban (7,3% rating şi 20,9% cotă de piaţă). De altfel, ultimele 45 de minute ale transmisiunii în direct au adus TVR 1 poziţia de lider de audienţă.

Paula şi Ovi au susţinut, vineri, repetiţia dinaintea finalei şi sunt foarte optimişti în ceea ce priveşte şansele lor din acest an. Românii îi vor putea vota pe artiştii lor preferaţi la numerele de telefon afişate în timpul concursului la televiziunile publice din ţara în care se află.

26 DE ŢĂRI, UN SINGUR TROFEU Finaliştii desemnaţi pe baza votului telespectatorilor şi a votului unui juriu de specialitate, în egală măsură, au fost anunţaţi, joi, într-o ordine aleatorie. În semifinale au avut drept de vot doar telespectatorii care au urmărit competiţia la televiziunile publice în ţările participante şi în ţările calificate direct în finală (Marea Britanie, Spania, Germania, Franţa, Italia şi Danemarca).

Ţările care vor concura în finala de sâmbătă seară sunt, în ordine: Ucraina, Belarus, Azerbaidjan, Islanda, Norvegia, România, Armenia, Muntenegru, Polonia, Grecia, Austria, Germania, Suedia, Franţa, Rusia, Italia, Slovenia, Finlanda, Spania, Elveţia, Ungaria, Malta, Danemarca, Olanda, San Marino şi Marea Britanie. Eurovision Song Contest 2014 se desfăşoară în Copenhaga, după ce ediţia de anul trecut a concursului a fost câştigată de Emmelie de Forest, reprezentanta Danemarcei, cu piesa „Only Teardrops”.