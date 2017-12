Pauley Perrette s-a logodit!

Serialul „NCIS / Anchetă militară” i-a purtat noroc actriţei Pauley Perrette. Iubitul ei, puşcaşul marin Thomas Arklie, i-a adresat marea cerere în căsătorie, veste confirmată chiar de actriţă pe contul ei de Twitter: „Eu şi marinarul meu suntem logodiţi”. Pauley Perrette a apărut în nouă sezoane din serialul amintit, dar şi în seriile „JAG” şi „NCIS: Los Angeles”. Să sperăm că de data asta actriţa are mai mult noroc. Pauley Perrette a mai fost căsătorită cu starul din „The Boys & Girls Guide to Getting Down” Coyote Shivers, timp de patru ani, dar cei doi s-au despărţit în anul 2004.