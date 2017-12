Paulo Bento, încrezător după victoria cu Danemarca

Selecţionerul Portugaliei, Paulo Bento, a apreciat că echipa sa este pe “drumul cel bun“ după victoria cu Danemarca, scor 3-2 (Pepe 24, H. Postiga 36, Varela 87 / Bendtner 41, 80), din Grupa B de la EURO 2012. „Marea diferenţă faţă de meciul cu Germania este că am marcat. Mai avem de lucrat la organizare, dar ne-am creat ocazii. În prima repriză, scorul trebuia să fie 2-0, dar ei au marcat şi nu am putut controla meciul cum ne-am fi dorit. Nu voiam să ne apărăm la 2-1, ci să marcăm un al treilea gol. Am fost aproape de 3-1, dar a fost 2-2 şi ar fi fost nedrept. Am arătat caracter şi scorul este corect, deşi am fi putut câştiga mult mai uşor. Am făcut două meciuri bune împotriva a doi adversari buni. Suntem pe drumul cel bun“, a spus Paulo Bento.

De partea cealaltă, Morten Olsen, selecţionerul Danemarcei, consideră că rezultatul final se datorează şi ghinionului. „Decepţia este enormă. Poate că am avut noroc cu Olanda, dar astăzi (n.r. - miercuri) am fost foarte ghinionişti, pentru că nu am câştigat un punct. Am reuşit să revenim şi ne îndreptam spre un egal. Accidentările nu ar trebui să fie o scuză, dar este clar că accidentarea lui Zimling de la începutul meciului ne-a afectat“, a declarat Morten Olsen.