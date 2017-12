Pauză de antrenamente pentru FC Farul

Cu opt etape înaintea finalului actualului sezon al Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa se află într-o situaţie dezastruoasă. Constănţenii se află pe ultimul loc în clasamentul Seriei 1, cu doar 10 puncte obţinute pe teren şi alte trei care ar trebui să vină la “masa verde”, de la meciul cu Sportul Studenţesc Bucureşti, din prima etapă a returului. Gruparea de pe litoral a stabilit un record trist în acest campionat, fiind echipa din Seria 1 cu cele mai puţine victorii obţinute în acest sezon, doar trei. În plus, în retur nu a fost obţinut decât un punct, deşi fostul tehnician al Farului, Alin Artimon, anunţa la începutul anului că echipa sa va încheia campionatul în prima jumătate a clasamentului. Preluată săptămâna trecută de Ion Răuţă, formaţia constănţeană a mai pierdut o şansă de a ieşi din criză, cedând fără drept de apel sâmbătă, în fieful Dunării Galaţi, cu 1-4.

„Din păcate, s-a greşit prea mult, chiar dacă am făcut o primă repriză bună. S-a văzut că am fost nevoit să fac două schimbări în linia defensivă, unde ne-au lipsit Buzea, suspendat, şi Birău, accidentat. În plus, Bumbac a jucat pentru prima oară în tricoul Farului. Nu avem alte soluţii, motiv pentru care am avut cinci juniori în teren, Băjan, Fuchs, Igiroşanu, Pîslaru şi Coteanu”, a declarat Răuţă.

DOUĂ ZILE LIBERE. Chiar dacă se află cu un picior în Liga a III-a, jucătorii Farului au primit două zile libere după meciul de la Galaţi. „Iniţial, am intenţionat să păstrez jucătorii la antrenament, dar programul stabilit de federaţie ne-a schimbat planurile. Sâmbătă nu jucăm, pentru că adversarul s-a retras din campionat, dar avem apoi două jocuri la distanţă de cinci zile. Am decis să las jucătorii care nu sunt din Constanţa să-şi vadă familiile, pentru că de Paşte vor avea program normal”, a adăugat Răuţă. Astfel, constănţenii vor juca finalele pentru evitarea retrogradării pe 3 mai, când vor întâlni, pe teren propriu, pe Dinamo II Bucureşti, şi pe 8 mai, când se vor deplasa la CS Buftea. „Dacă nu învingem pe Dinamo II, nu mai are rost să facem calcule”, a mai spus Răuţă.