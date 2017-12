Pauza de siestă economiseşte energia electrică, în Japonia

Vineri dimineaţa a intrat în vigoare o decizie a Guvernului nipon vizând restricţionarea consumului general de electricitate în estul ţării, în scopul prevenirii producerii de pene de curent, în contextul crizei nucleare de la Fukushima 1. Conform hotărârii Executivului nipon, care se bazează pe o lege datând din anul 1964, începând de vineri cei mai mari consumatori, fabrici, clădiri de birouri, universităţi şi magazine din regiunea Tokyo, vor reduce cu 15% consumul de curent electric faţă de anul trecut. Un reprezentant al Ministerului Comerţului a indicat că încălcarea acestei decizii se pedepseşte cu amenzi de până la un milion de yeni, circa 124.000 dolari. Autorităţile nipone sunt nevoite să ia măsuri drastice pentru a face faţă punctului maxim de consum tradiţional din timpul verii deoarece, în total, mai puţin de 20 dintre cele 54 de reactoare din ţară funcţionează în prezent.

Companiile Honda Motor Co., Nissan Motor Co. şi Fuji Heavy Industries Ltd. au decis încetarea activităţii o zi pe săptămână, joia, în timp ce Toyota Motor Corp. a optat pentru ziua de vineri. Uzinele companiilor care vor fi închise joi şi vineri vor avea program sâmbăta şi duminica. Guvernul de la Tokyo a mai restricţionat folosirea energiei electrice în 1974, la scurt timp de la izbucnirea crizei petrolului în 1973.

Alimentarea cu electricitate a devenit o problemă majoră în Japonia. O prefectură din centrul ţării a găsit o modalitate interesantă de a economisi energia: siesta. Astfel, funcţionarii din această zonă sunt îndemnaţi să îşi ia o pauză mai lungă după masă. În lunile iulie, august şi septembrie, între orele 13:00 şi 15:00, angajaţii din prefectura Gifu vor fi sfătuiţi de autorităţi să plece de la serviciu. Mulţumită acestei măsuri, aparatele de aer condiţionat vor fi oprite într-o perioadă în care funcţionează la capacitate maximă din cauza căldurilor din timpul verii. Administraţia nu intenţionează să ofere aceste două ore de siestă zilnică decât dacă vor fi scăzute din concediu.