Pauză la despăgubirile pentru strămutaţii din Cadrilater

20:42:50 / 19 Martie 2014

despagubiri bulgaria

Concret, cetatenii romani prejudiciati in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 (extras din Legea nr. 9/1998), precum si cei deposedati ca urmare a parasirii fortate a Basarabiei, Bucovinei de Nord si a tinutului Herta, dar si ca urmare a celui de al Doilea Razboi Mondial si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 (extras din Legea nr. 290/2003), au dreptul la despagubiri sau compensatii pentru bunurile imobile avute in proprietatea lor in aceste teritorii incepand cu ianuarie 2014. De aceste prevederi beneficiaza inclusiv mostenitorii legali ai acestora, pana la gradul al IV-lea inclusiv, care la data formularii cererii au cetatenie romana si poseda acte doveditoare, certificate de catre autoritati, completate cu declaratii autentificate.Deci vezi de cand banii sun platiti de statul bulgar catre romania pentru despagubiri,NU SUNTEM PROFITORI,cum zici,vrem doar ce este de drept al nostru.Te rog documenteaza-te inainte sa mai vb.ceva gresit.In caz contrar inseamna ca suferi de pr.....si crede-ma nu e lac de vindecare. P.S.Sa inteleg ca nu-ti place zuma(a fost doar o ideee)