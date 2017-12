Pauză lungă pentru FC Farul

După opt etape scurse din acest sezon, FC Farul Constanţa este în grafic în ceea ce priveşte obiectivul stabilit pentru prima parte a campionatului, calificarea în play-off. Constănţenii se află pe locul 6 în clasamentul Seriei 1 din Liga a II-a, cu 10 puncte, dar ar fi putut fi pe podium dacă nu ar fi irosit câteva şanse importante.

„Suntem pe plus la “adevăr“, dar ar fi fost bine dacă am fi reuşit să strângem măcar 15 puncte. Dacă ne câştigam meciurile de pe teren propriu cu Unirea Tărlungeni şi CF Brăila, eram pe podium. Aş spune că echipa a avut o prestaţie oscilantă în aceste prime opt etape. Am avut evoluţii bune spre foarte bune în meciurile cu formaţiile care trag la promovare şi mai puţin bune în faţa echipelor de mijlocul clasamentului. Dacă nu tratezi adversarul cu aceeaşi concentrare, jocul te pedepseşte. Este frustrant cum am pierdut un punct în Giuleşti, mai ales că a fost 2-0 după zece minute pentru gazde şi am reuşit să revenim. Am jucat bine, am egalat, dar apoi ne-am retras un pic şi au venit peste noi. Chiar şi aşa, la acea fază din final, jucătorul rapidist nu avea voie să intre atât de uşor în careu, dar ne-a lipsit concentrarea tocmai când nimeni nu se mai gândea că se poate întâmpla ceva. Păcat. Ar fi fost un punct important pentru play-off”, a declarat preşedintele Farului, Neculai Tănasă. Pentru constănţeni urmează două etape în care nu vor juca, iar antrenorul Ion Răuţă va folosi această perioadă pentru a lucra atât pe plan fizic, cât şi tehnico-tactic. „Este o pauză cam lungă şi nu ştiu dacă ne prinde bine în mijlocul campionatului. Băieţii vor avea şi câte două antrenamente pe zi, pentru că vrem să-i încărcăm fizic, mai ales că unii dintre ei nu au prins în totalitate pregătirea din vară. Vor urma apoi trei meciuri într-o singură săptămână, din care ne-am propus să strângem punctajul maxim”, a adăugat Tănasă.