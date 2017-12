Pauză perfectă pentru FC Farul

Învinsă clar duminica trecută la Chiajna, cu 4-1, formaţia pregătită de Ştefan Stoica a primit un cadou din partea Federaţiei Române de Fotbal, care a decis să decaleze toate etapele din actualul sezon al Ligii a II-a cu o săptămână, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. Astfel, FC Farul va disputa jocul cu Victoria Brăneşti, din etapa a 20-a, sâmbătă, 20 martie, de la ora 13.00. Amânarea vine perfect pentru constănţeni, care-i vor putea recupera până la ora meciului pe Bogdan Andone şi Chico, ambii accidentaţi, în timp ce Andrej Rastovac va avea timp să se integreze în formula pregătită pentru derby-ul cu Brăneşti. „Amânarea este în folosul nostru, pentru că veneam după un rezultat foarte prost la Chiajna. Această pauză este binevenită, pentru că ne oferă timpul necesar pentru a ne reveni fizic şi psihic. În plus, după această săptămână, terenul se va prezenta în condiţii mai bune. Pentru noi urmează o serie de meciuri foarte importante în lupta pentru promovare, ţinând cont că vom da piept cu principalele contracandidate. Avem nevoie să câştigăm toate meciurile de pe teren propriu şi să luăm cel puţin trei puncte din următoarele două confruntări în deplasare”, a avertizat căpitanul Alexandru Măţel. „Ne convine amânarea, pentru că erau mulţi accidentaţi, iar atmosfera din vestiar nu era deloc bună. Trebuie să ne revenim în această săptămână şi să luăm cel puţin nouă puncte din următoarele patru partide. Ne va fi greu, pentru că avem deplasări dificile, dar, dacă cei din conducerea clubului vor fi alături de noi şi vom fi concentraţi, putem să scoatem rezultate favorabile”, a adăugat mijlocaşul Ben Teekloh, care va reveni după o etapă de suspendare. Constănţenii au avut programate vineri două antrenamente, de la care a absentat portughezul Chico, din cauza unor puternice dureri la spate. „Am încercat să fac alergări uşoare, dar am simţit dureri mari la spate şi nu am putut continua. Am făcut şi un RMN, pentru că m-am temut să nu am hernie de disc, dar rezultate au fost negative. Voi face în continuare alte investigaţii medicale pentru a descoperi cauza acestor dureri”, a spus Chico.