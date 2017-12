Pavilion românesc şi o Convenţie pentru apărarea navigatorilor

Ieri, de Ziua Marinei, la Seamen’s Club, a avut loc o întâlnire cu toţi colaboratorii Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN) în care, liderul formaţiunii, Adrian Mihălcioiu, a ţinut să mulţumească tuturor pentru ajutorul acordat în acţiunile de salvare a marinarilor aflaţi în primejdie. Totodată, Mihălcioiu a subliniat şi modificările legislative începute în acest an pentru apărarea drepturilor marinarilor din Marea Neagră. „Ziua Marinei a fost serbată, în România, pentru prima oară, în urmă cu 110 ani. De atunci şi până în prezent, navigatorii români au avut foarte multe probleme legate de criza economică, de lipsa locurilor de muncă, neplata salariilor, pirateria. Din 2012, am început un ciclu pentru creşterea eşalonată, pe timp de trei ani, a salariilor. Anul acesta, în august, şi al 30-lea stat a semnat Convenţia Maritimă pe care noi vrem să o avem activă din august 2013. Este un lucru bun pentru că, prin această Convenţie, se vor stabili condiţii mai bune şi mai sigure pentru marinari, vor avea drepturi, vor avea protecţie socială, asigurare de viaţă la bordul navelor”, a declarat liderul SLN şi reprezentantul Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF), Adrian Mihălcioiu. Potrivit lui, tot anul acesta, s-a demarat o acţiune pe Marea Neagră împotriva navelor sub standard. „Întreţinem această activitate în care şi eu mă voi implica activ. Deja am avut întâlniri cu prietenii şi colegii noştri din Turcia, Ucraina, iar în octombrie vom avea întâlniri cu toate ţările riverane Mării Negre şi, în maximum un an, doi, Marea Neagră se va curăţa de toate aceste coşciuge plutitoare, nave care nu îşi onorează datoriile şi nu vor mai exista armatori care nu respectă legislaţia internaţională în domeniul securităţii maritime. Sper ca, odată cu intrarea în vigoare, în august 2013, a Convenţiei Maritime, şi Marea Neagră să fie curăţată de astfel de armatori. Vrem să urmărim modelul Mării Nordului din punct de vedere al siguranţei şi al standardelor, acolo unde există o campanie asemănătoare cu cea din Marea Neagră”, a spus Mihălcioiu.

PRIMUL PAS S-A FĂCUT DEJA: O NAVĂ MILITARĂ ROMÂNEASCĂ SE VA AFLA ÎN ZONA GOLFULUI ADEN PENTRU A-I APĂRA PE CEI CARE NAVIGHEAZĂ ÎN ACESTE APE DE ATACURILE PIRAŢILOR.

Un alt deziderat al SLN şi ITF este crearea pavilionului românesc unde armatorii europeni să îşi poată înscrie cel puţin câteva zeci de nave. „Europa deţine aproape 60% din capacitatea de transport mondial, dar navele înregistrate în Europa reprezintă doar 10% din întreaga capacitate de transport. Sperăm să avem şi noi nave pe care va scrie Constanţa-România, iar pavilionul nostru să fluture la pupa. Ca impact imediat, cadeţii noştri îşi vor putea face practica pe navele noastre şi să ajungă ofiţeri mai ales pentru că, acum, avem un deficit de 12.000 de ofiţeri”, a subliniat reprezentantul SLN şi ITF.

40 DE ROMÂNI ABANDONAŢI Din păcate, la ora actuală, avem şi marinari abandonaţi. Cinci nave aparţinând aceluiaşi armator - Furtrans - sunt abandonate în diferite porturi ale lumii. La bordul lor se află peste 40 de marinari români care au rămas cu salariile neplătite de câteva luni. Potrivit lui Mihălcioiu, unii dintre marinari nu şi-au primit banii de patru luni şi se află pe vase abandonate în Malta sau Muntenegru. Problema cea mai mare este că navigatorii nu sunt membri de sindicat, dar ITF şi SLN încearcă să-i ajute. Costurile implicate de un eventual proces deschis împotriva armatorului sunt extrem de mari. Pot ajunge chiar şi la 60.000 de euro.