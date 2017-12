Pavilionul Expoziţional Constanţa - gazda perfectă pentru tîrguri şi expoziţii

Pavilionul Expoziţional Constanţa şi-a trecut, ieri, în palmares, al doilea eveniment expoziţional găzduit de la inaugurare sa, din 29 noiembrie 2008. Locaţie ideală pentru expoziţii şi tîrguri pe orice tematică, Pavilionul reuneşte, pînă pe 12 aprilie, 150 de firme producătoare din industria textilă şi de încălţăminte sub cupola CONFINTEX - Cadouri de Paşte (Tîrgul Naţional de Îmbrăcăminte şi Încălţăminte), aflat la a 57-a ediţie la Constanţa. Organizarea în spaţiu a standurilor expozanţilor nu a pus probleme, întrucît cei 1.500 mp - suprafaţă utilă ai Pavilionului sînt suficienţi pentru CONFINTEX. Încă de la deschidere, evenimentul a atras ca un magnet constănţenii în căutare de cadouri de Paşte, practice şi durabile. Pentru că obiectele de vestimentaţie, încălţămintea şi accesoriile îndeplinesc acest două criterii este uşor de înţeles de ce vizitatorii au fost numeroşi la CONFINTEX. Atuul expoziţiei este şi unul financiar, mai ales că preţurile de vînzare sînt cu 10-15% mai mici comparativ cu anul trecut. Pentru exemplificare, se remarcă tricourile şi maieurile estivale pentru femei, la 20 lei/bucata, pantalonii scurţi, la 10 lei/bucata, blugi la superofertă, cu 9 lei/perechea, colanţi din bumbac şi lycra, cu 15 lei/perechea, lenjerie intimă, între 5 şi 20 lei piesa, body-uri pentru copii, cu 10 lei/bucata, rochiţe - 35 lei/bucata, tricouri bărbăteşti - 30 lei/bucata, pantaloni tercot sau blug - 40 lei/perechea, încălţăminte - de la 70 lei, la 200 lei/perechea pentru ambele sexe, poşete - între 30 şi 60 lei/bucata, sacouri din piele la 200 lei/bucata sau 400 lei cele cu modele unicat, cojoace de blană naturală la 450 lei/bucata etc. Un tur al CONFINTEX a făcut şi preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor-Daniel Constantinescu, împreună cu prefectul Constanţei, Tit-Liviu Brăiloiu. Oficialul CJC le-a recomandat constănţenilor să nu rateze tîrgul şi să vină la Pavilion pentru că nu vor avea ce regreta. „Îi invităm pe constănţeni să vină la tîrg pentru că sînt multe oferte avantajoase, dar şi noutăţi. Pavilionul Expoziţional este o gazdă şi o locaţie perfectă pentru tîrguri şi manifestări similare, are suprafaţa ideală pentru acţiuni de acest gen. Acum am reunit fără probleme 150 de firme pe 1.500 mp, un spaţiu generos, zic eu”, a declarat Constantinescu. După ce a probat mai multe articole vestimentare şi a şi achiziţionat cîteva, preşedintele CJC şi-a exprimat mulţumirea faţă de calitatea produselor şi gama variată a acestora la actuala ediţie a CONFINTEX. „Românii nu sînt educaţi să cumpere lucruri româneşti, trebuie să înveţe să facă asta. Nu este necesar ca pe o haină să scrie neapărat Dolce&Gabana ca să o cumperi, spunîndu-ţi că astfel ai ales cu siguranţă calitatea. Românii trebuie să înveţe ca între două articole, unul făcut la noi în ţară şi unul din import, să-l aleagă pe cel românesc, pentru că aşa sprijină un loc de muncă şi, implicit, economia”, a explicat Constantinescu. La rîndul său, prefectul Brăiloiu a remarcat raportul de preţ între un cojoc de blană fabricat în România, care se vinde cu aproape120 euro (450 lei), şi unul de aceeaşi calitate, comercializat în UE pentru 1.000 euro. „Este de cel puţin opt ori mai ieftin la noi, iar calitatea noastră pot spune că bate calitatea din UE”, a subliniat Brăiloiu. Reprezentanţii firmelor participante la tîrg s-au arătat foarte mulţumiţi de condiţiile din interiorul Pavilionului Expoziţional, apreciind standardele ridicate de confort şi securitate ale instituţiei. „Ne place noua locaţie foarte mult, ne doream de mulţi ani, de cînd venim la Constanţa, un astfel de loc unde să ne expunem marfa şi unde să putem servi civilizat clienţii. Nu ne mai chinuim în spaţii înghesuite ca la ediţiile anterioare, marfa este în siguranţă, clientul îşi poate alege pe îndelete ce vrea şi este o plăcere pentru noi să-i stăm la dispoziţie. Uau! Putem să respirăm şi stresul nu se mai simte nici pe noi, nici pe vizitatori”, a declarat consilierul de vînzări al SC Caplio SRL Ploieşti, Ionela Gavrilă. CONFINTEX poate fi vizitat între orele 10.00 şi 20.00 pînă sîmbătă, iar în ultima zi de tîrg, duminică, programul de vizitare este intervalul orar 10.00-17.00.