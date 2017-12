Pavilionul României la Shanghai, vizitat de patru milioane de vizitatori

Directorul Pavilionului României la EXPO 2010, Mihaela Chitic, a întâmpinat ieri vizitatorul cu numărul 4.000.000 care a trecut pragul Greenopolis. Norocoasa a fost o tânără chineză, din provincia Henan, care lucrează la o companie multinaţională din Shanghai. Tânăra Liu Yu vizitează pentru a treia oară expoziţia mondială, însă este pentru prima dată când a intrat în Pavilionul României. Câştigătoarea a fost premiată pe scena Greenopolis, unde i s-a înmânat un cadou de bun venit şi tricoul special cu inscripţia „Vizitatorul cu numărul 4.000.000”, pe care a promis să îl poarte pe durata întregii zile de vizitare. „M-a atras pavilionul României pentru că am văzut că este plin de viaţă. Nu m-am aşteptat să ni se acorde atât de multă atenţie, credeam că pur şi simplu voi vizita pavilionul şi voi pleca. Dar nu a fost aşa. M-am bucurat foarte mult, însă când am urcat pe scenă am avut emoţii, deoarece este pentru prima dată când câştig ceva”, a afirmat Liu Yu. Tânăra a învăţat câţiva paşi de dans împreună cu artiştii, a vizitat expoziţiile de fotografii şi a luat masa la restaurantul tradiţional românesc Maria, ocazie cu care a putut afla mai multe despre ţara noastră.

Numărul total al vizitatorilor expoziţiei mondiale a depăşit la 29 septembrie 2010, 57.350.000 de persoane. Cel mai ridicat număr de vizitatori ai EXPO 2010 a fost înregistrat joi, 23 septembrie 2010, când peste 631.100 de persoane au intrat în spaţiul expoziţional. Astfel a fost depăşit pragul de 600.000 pe zi stabilit de organizatori la începutul EXPO. Aglomeraţia a fost resimţită şi la Pavilionul României, unde aproximativ 35.000 de spectatori au vizionat spectacolele oferite de ansamblurile artistice Dorna Dorului şi Harghit”. Şi în zilele următoare, organizatorii se aşteaptă la un aflux mare de vizitatori, deoarece cetăţenii chinezi beneficiază, în perioada 1-7 octombrie 2010, de vacanţă naţională cu ocazia Zilei Naţionale a Republicii Populare Chineze, celebrată vineri 1 octombrie 2010. România şi-a propus să atragă şapte milioane de vizitatori la expoziţia de la Shanghai, care se încheie la 31 octombrie.