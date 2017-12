Pavlovic vrea rezultate şi cu HCM

Una dintre achiziţiile formaţiei Handbal Club Municipal Constanţa din această vară este sîrbul Darko Pavlovic. Născut pe 5 iunie 1981, Pavlovic are 1,95 m, 98 kg şi a evoluat în ultimele patru luni, în Italia, pentru Italgest Casarano, unde a fost folosit pe postul de inter stînga. Cu Italgest Casarano, Pavlovic a cucerit Cupa Italiei şi a pus umărul la cel de-al doilea titlu naţional din istoria clubului din peninsulă. În carieră, Pavlovic a jucat în Serbia pentru Steaua Roşie Belgrad, iar în ultimele opt sezoane a evoluat în prima ligă din Ungaria, îmbrăcînd tricourile formaţiilor Dunaferr, Tatabanya şi Bekescsaba, de la această ultimă formaţie fiind împrumutat la Italgest în ultimele patru luni. “Am auzit lucruri foarte frumoase despre HCM Constanţa şi cred că este cel mai bun club din România. Am vorbit cu mai mulţi jucători, care au susţinut acelaşi lucru, şi visul meu este să joc în Liga Campionilor cu HCM”, a declarat Pavlovic. Jucător de mîna dreaptă, Pavlovic poate fi folosit şi pe posturile de centru şi inter dreapta. Sîrbul a avut ocazia să urmărească, la televizor, evoluţia formaţiei constănţene în sezonul precedent al Ligii Campionilor. “Am urmărit, pe Eurosport 2, meciul dintre THW Kiel şi HCM şi mi-a plăcut jocul Constanţei în ciuda faptului că a pierdut. Am avut un antrenor în Ungaria, originar din Odorhei, Botko Botond, care mi-a prezentat echipa constănţeană în detaliu şi mi-a spus că HCM este cea mai bună alegere pentru mine”, a spus Pavlovic. Darko Pavlovic completează linia de 9 metri a vicecampioanei României, care, pentru moment, îi mai cuprinde pe Adzic, Csepreghi, Nicolae, Săulescu şi Mureşan. Antrenorul Vasile Stîngă nu a exclus posibilitatea ca în următoarele două săptămîni lotul să mai fie completat cu un centru şi un inter dreapta. În ciuda concurenţei acerbe pe linia de 9 metri, Pavlovic nu dezarmează: “Voi face tot posibilul să prind echipa. HCM e implicată pe trei fronturi (n.r. - campionat, Cupa României şi Cupa Cupelor) şi pentru mine cel mai important este să ajut echipa şi să dau maximum în slujba clubului.” La HCM Constanţa, Darko Pavlovic va evolua cu numărul 3. În momentul de faţă HCM are doi jucători sîrbi în lot: Uroş Vukovic (revenit de la CSM Medgidia) şi Darko Pavlovic.