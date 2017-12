Paza instanţelor ar putea fi preluată de ANP

Ministerul Justiţiei (MJ) propune modificarea legislaţiei pentru ca paza instituţiei şi instanţelor din ţară să nu mai fie făcută de jandarmi, ci de angajaţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP), pentru a se reduce cheltuielile. Ministerul Justiţiei propune modificarea şi completarea anexelor 1 şi 3 din Hotărârea Guvernului 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Din 1 martie, din cauza insuficienţei efectivelor de jandarmi, regimul postului de control-acces de la intrarea în Ministerul Justiţiei a fost modificat, în prezent funcţionând ca post de pază cu caracater temporar. Pe 4 august, pentru acelaşi motiv, micşorarea cheltuielilor, unitatea care asigura paza a cerut conducerii ministerului reducerea programului de lucru. În acest context, MJ, ţinând cont de intenţia Ministerului Administraţiei şi Internelor de a retrage treptat efectivele de jandarmi însărcinate cu paza obiectivelor publice, propune ca paza sediului să fie realizată de efectivele specializate din ANP. „Deocamdată este un proiect, dar dacă se va aproba, probabil că ni se vor da şi oameni în plus, dotare şi tehnică pentru a realiza şi paza instanţelor. Este posibil să se vrea ca totul să se desfăşoare numai sub „umbrela” MJ, fără alt minister, pentru a se gestiona mai bine banii. În prezent, penitenciarul Poarta Albă are un deficit de personal de 20% şi întâi trebuie acoperit acesta, ca apoi să angajeze oameni pentru pază instanţe. Indiferent de ce vor decide, sunt de părere că dacă ne dau competenţe în plus, trebuie să ne dea şi oameni în plus”, a declarat cms. şef Gelu Dănuţ Dincă, directorul Penitenciarului de Maximă Siguranţă Poarta Albă.