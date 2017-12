Paznici privaţi pentru Funeriu

În condiţiile în care sunt cadre didactice care nu şi-au primit, încă, salariile pe februarie, Ministerul Educaţiei are bani de aruncat. Ministrul Daniel Funeriu a declarat că instituţia pe care o conduce va externaliza serviciul de pază, demnitarul nefiind mulţumit de calitatea serviciilor prestate de angajaţii ministerului. În locul salariaţilor proprii, va fi angajată o firmă privată. „Orice minister trebuie să aibă reguli de acces....şi în urma calculului a reieşit că este în beneficiul ministerului. Este sub demnitatea unui ministru să intervină în datele licitaţiei. Nu am aceste date (legate de valoarea contractului - n.red.), dar din câte îmi amintesc, dar luaţi asta cu rezerve, ştiu este vorba de 350.000 de lei pentru un an de zile”, a declarat ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu.