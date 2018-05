Paznicul Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” Constanța este agresiv cu elevii?!

Consiliul Județean al Elevilor Constanța a transmis un comunicat de presă prin care condamnă comportamentul abuziv al paznicului Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” Constanța. Potrivit reprezentantului elevilor, marți, 08.05.2018, un elev major al Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” a încercat să părăsească unitatea de învățământ deoarece avea oră liberă, însă a fost oprit de paznicul școlii într-un mod cel puțin condamnabil. Elevul a fost prins între tocurile ușii, rămânând cu semne pe mâini, picioare și pe spate. „Acțiunea paznicului a fost total nepotrivită atât din punct de vedere moral cât și din punct de vedere legal. Abuzul asupra unei persoane reprezintă totalitatea acțiunilor care duc la vătămarea sănătății fizice sau psihice. Deși o situație în care un adult angajat într-o unitate de învățământ abuzează de forța sa fizică sau de statutul pe care îl are în fața unui elev pare ireală, aceasta este des întâlnită în școlile românești, un exemplu fiind incidentul din cadrul Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”. În plus, dacă privim moralitatea sau lipsa ei prin valoarea unui fapt sau unei conduite a unei persoane, prin încălcarea regulilor nescrise ale societății, atunci paznicul a făcut atingere atât regulilor nescrise ce privesc etica socială privind atitudinea față de un tânăr elev, cât și legislația în vigoare. Motivul pentru care a acționat în acest mod nu e clar având în vedere articolul 15 din Statutul Elevului care prevede: „Elevilor le este interzis: k) să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu excepţia elevilor majori şi a situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;” De asemenea, articolul 180 din Codul Penal prevede: „Lovirea sau orice acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice se pedepsesc cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă.”. Acest incident nu este singurul, aspect îngrijorător fiind faptul că mai mulți elevi susțin că paznicul este agresiv cu elevii”, se spune în comunicatul transmis de Consiliul Elevilor.

„Este extrem de violent, atât fizic cât și verbal, bruschează elevii. Se poartă cu noi de parcă am fi la penitenciar. Sunt major, am vrut odată sa ies din liceu, iar gardianul mi a spus : "Hai încearcă să ieși dacă vrei să îmi cunoști furia.” Mai mult decât atât, m-a strâns de braț și m-a trimis înapoi in liceu”

„Învăț de dimineață, iar ultima oră este religia. Eu nu mai fac această oră din clasa a 10 a. Am dorit să ies din liceu înainte de ultima oră, ora de religie, împreună cu alți colegi care erau în aceeași situație. Gardianul s-a răstit la noi și a zis că nimeni nu iese din școală. I-am explicat situația, iar acesta ne-a spus că dacă nu ne întoarcem vom avea probleme mari.”

„Sunt majoră și am vrut să ies cu o oră înainte de terminarea programului. Am făcut cerere și am vrut sa ies. Gardianul mi-a spus că fără bilet de voie de la profesorul de serviciu sau de la profesorul cu care trebuia să am oră nu am cum să ies. Am intrat înapoi în școală, m-am dus la profesorul de serviciu și atunci când l-am întrebat de biletul de voie, acesta a spus că nu se dă așa ceva și că am acordul dânsului să ies. După asta a urmat încă o încercare eșuată deoarece gardianul s-a așezat în fața porții și a zis că nu se iese” - susțin elevii Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”.

Astfel, în baza legislației în vigoare, CJE Constanța solicită autorităților o anchetă minuțioasă asupra cazului.

„Mi se pare inadmisibil faptul că o persoană adultă a cărui maturitate, în teorie, este mai dezvoltată decât cea a unui tânăr de 18 ani să reacționeze în felul acesta. Există o multitudine de alte posibile soluții pentru o neînțelegere privind o oră liberă decât cea pe care a analizat-o el ca fiind cea mai viabilă. Consider că paznicul trebuie monitorizat și eventual transferat într-o altă unitate unde nu este nevoit să empatizeze cu elevi. De asemenea, solicit conducerii CNMB Constanța să impună măsurile necesare în cel mai urgent mod posibil”, a declarat președintele Consiliului Județean al Elevilor, Tasnim CHAZLI.

Vom reveni cu amănunte despre ce măsuri va lua conducerea unității școlare în acest caz.