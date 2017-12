Paznicul Şcolii nr. 31, un elev de clasa a patra !

Un străin intră într-o şcoală, ia de mînă un copil şi pleacă apoi cu el, fără ca cineva să-i pună vreo întrebare. Acest scenariu de groază, care ar putea înspăimînta orice părinte, s-a transformat în realitate luni dimineaţă, la Şcoala nr. 31 din Constanţa. Un băiat de numai opt ani a dispărut din unitatea de învăţămînt situată pe bulevardul I.C. Brătianu, după ce a fost luat de pe coridor de un tînăr care l-a dus în parcarea din faţa şcolii, l-a urcat pe o motocicletă şi a plecat cu el. Profesorul de serviciu, care ar fi trebuit să păzească intrarea în şcoală, nu se afla acolo. Mai mult, unitatea de învăţămînt nu este dotată cu camere de supraveghere. În acel moment, singurul “paznic” al şcolii era elevul de serviciu, un şcolar de clasa a patra care nu prea a avut ce să facă pentru a-l opri pe vizitator. “A fost un caz nefericit, aşa ceva nu se întîmplă în fiecare zi. Avem doi paznici angajaţi, care fac doar ture de noapte. Pe timp de zi, securitatea unităţii de învăţămînt este asigurată de profesorii de serviciu”, a declarat directorul Şcolii nr. 31, Elena Edu. “Am cerut fonduri de la Inspectoratul Şcolar Judeţean şi am primit bani pentru angajarea celui de-al doilea paznic”, a adăugat aceasta. Deşi absenţa profesorului de serviciu a avut un rol determinant în incidentul de luni dimineaţă, directorul unităţii de învăţămînt nu consideră că subordonata sa a greşit: „Nu avea de unde să ştie că se va întîmpla aşa ceva. S-a dus la baie, a lipsit doar două minute. Nu cred că se impune luarea vreunei măsuri disciplinare faţă de învăţătoare, pentru că nu este vina ei”, a precizat Elena Edu.

Reamintim că mama unui copil în vîrstă de opt ani a sunat disperată luni dimineaţă la 112 cerînd ajutorul poliţiştilor, cărora le-a spus că fiul ei a fost răpit din şcoala în care învaţă. „Am primit un telefon de la învăţătoarea fiului meu, care mi-a zis că nu reuşeşte să-l găsească pe Sebastian. Imediat cum am auzit, mi-am dat seama că în dispariţia copilului este implicat fostul meu soţ, care m-a ameninţat de mai multe ori pînă acum că îl va răpi pe Sebastian”, a declarat Iolanda Stamate, în vîrstă de 26 de ani, mama copilului. Poliţiştii constănţeni şi-au alertat imediat colegii din Ovidiu, care au mers la domiciliul bărbatului şi l-au găsit pe băiat în casă, împreună cu bunicii lui. Aceştia le-au spus oamenilor legii că micuţul a plecat singur de la şcoală şi a ajuns în Ovidiu cu microbuzul. Mama copilului este convinsă, însă, că planul a fost pus la cale de fostul ei soţ şi de fratele acestuia. „Noi am divorţat în anul 2006. Instanţa de judecată mi-a încredinţat copilul printr-o hotărîre judecătorească. În anul 2008, în luna iulie, am plecat la muncă în Italia şi l-am lăsat pe băiat în grija bunicilor din partea tatălui. Am fost nevoită să mă întorc în luna februarie a acestui an, pentru că nici măcar nu mă lăsau să vorbesc cu el, cînd sunam de acolo”, a mai spus Iolanda Stamate. Cristinel Veru, fostul soţ al femeii, este cercetat de oamenii legii pentru nerespectarea unei hotărîri judecătoreşti.

Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului s-au implicat, la rîndul lor, în acest caz. “Tot ce am putut să facem a fost să mediem conflictul dintre cei doi părinţi. Important este ca cele două părţi să găsească un mijloc de reconciliere pentru că acest copil să nu aibă de suferit”, a declarat Roxana Onea, purtătorul de cuvînt al DGASPC Constanţa.