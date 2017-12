Paznicul unei ferme, ars de viu într-o baracă

Pompierii din Mangalia au fost solicitaţi, sîmbătă noaptea, să stingă un incendiu izbucnit la o fermă de porci din localitate. Chiar dacă au ajuns în cîteva minute de la primirea apelului prin Serviciul de Urgenţă 112, pompierii nu au mai putut salva viaţa unui bărbat, angajat ca paznic la fermă, care a fost mistuit de flăcări. Acesta locuia într-o anexă a fermei, care a ars în proporţie de 90%. “În urmă cu cinci zile, a venit la noi la fermă şi ne-a rugat să îl lăsăm să lucreze aici. Cum aveam nevoie de încă un om care să mă ajute la paza fermei, am fost de acord. Nu mi-a spus decît că este din Moldova, însă nu mi-a dat niciun fel de document de identitate. În această seară (n.r. sîmbătă), am plecat pentru puţin timp să cumpăr ţigări, iar el a rămas în baraca unde locuim să facă o cafea. Cînd m-am întors, am găsit casa în flăcări”, a povestit Florin Tărîţă, alt paznic al fermei de porci. Vecinii spun că stingerea incendiului a durat mai bine de jumătate de oră. “La un moment dat, s-a auzit ca o bubuitură. Cînd am ieşit din casă, am văzut cum arde baraca în care ştiam că stau cei doi paznici. Două maşini de pompieri au venit la faţa locului, dar nu au mai putut să îl salveze pe cel care era înăuntru”, a spus Sorin Păun, unul dintre vecini. Din primele cercetări, pompierii au stabilit că incendiul a fost provocat de un aparat de gătit amplasat necorespunzător, în apropierea unor materiale combustibile. Cum tot ce se afla în interiorul imobilului s-a făcut scrum, poliţiştii încearcă să stabilească identitatea celui care a murit carbonizat.