PC - PLR, o alianță care continuă politica USL

În contextul mutărilor politice din ultima vreme, noile alianțe care promovează alte doctrine n-ar trebui să ne mai surprindă. Așa se face că, printre multele alianțe politice apărute ca ciupercile după ploaie, a mai apărut una de centru-dreapta, formată din PLR și PC. Liderul conservatorilor, Daniel Constantin, a motivat decizia de a se alia cu liberalii reformatori prin faptul că electoratul are nevoie de o asemenea alternativă ca să contrabalanseze „inflația de politruci”. În plus, Constantin plănuiește să ducă mai departe politica USL, pentru alegătorii care au votat-o. „Am stabilit că grupul PC - PLR va promova, în plan parlamentar și guvernamental, un set de măsuri de centru-dreapta care să răspundă atât necesităților economiei românești, cât și așteptărilor electoratului USL”, a spus Daniel Constantin. Liderul PC a mai spus că parteneriatul pe care conservatorii îl vor avea cu liberalii reformatori va fi unul flexibil, care să le permită celor două partide libertatea de acțiune. În plus, Daniel Constantin ia în considerare extinderea cooperării PC - PLR dincolo de Parlament.