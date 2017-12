PC ar putea susţine candidatul PSD la Preşedinţie

Liderii judeţeni ai PC s-au reunit, sîmbătă, la Saturn, întîlnirea fiind prezidată de preşedintele PC, Daniela Popa. La reuniune au participat şi alţi lideri marcanţi ai PC, secretarul general, Codruţ Sereş şi vicepreşedinţii Maria Grapini, Liliana Mincă şi Bogdan Pascu. În cadrul discuţiilor, Daniela Popa anunţat că Delegaţia Permanentă a Alianţei se va reuni pentru a discuta despre colaborarea PSD+PC la nivel judeţean. „Săptămîna viitoare vom convoca o întîlnire a Delegaţiei Permanente a Alianţei pentru a discuta despre colaborarea PSD+PC la nivel judeţean în vederea alegerilor prezidenţiale”, a declarat liderul conservator Daniela Popa. La rîndul său, Codruţ Sereş a precizat că PC va susţine candidatul PSD la Preşedinţie cu sugestia de a-şi asuma faptul că e candidat al Alianţei PSD+PC, nu numai al PSD. Tot în şedinţa de la Saturn s-a mai hotărît ca PC să respecte finalizarea protocolului cu PSD pentru a arăta că îşi onorează partea sa de înţelegere. În cadrul întîlnirii au fost validaţi şi lideri noi ai filialelor judeţene ale PC: Alin Trifu la Vaslui, Dumitru Cătălin la Teleorman, Doru Feldioreanu la Covasna, Fărgaciu Călin la Cluj şi Georgiu Ioan la Bistriţa Năsăud. Totodată, a fost desemnat un colectiv condus de Cristina Tutănescu în vederea organizării alegerilor pentru desemnarea conducerii Organizaţiei de Tineret.

Vicepreşedintele PC, Maria Grapini, a ridicat problema neimpozitării profitului reinvestit, măsură care ar putea fi aplicată din acest an. „Aplicarea neimpozitării profitului reinvestet este una dintre măsurile pentru care PC se luptă de patru ani. Ne bucurăm că Guvernul îşi asumă răspunderea pentru acest proiect, dar nu am vrea să avem de a face cu o amăgire. Dacă Guvernul îşi asumă răspunderea în septembrie, măsura neimpozitării profitului reinvestit ar putea fi aplicată din 2009”, a declarat Maria Grapini. Ea mai spune că PC se arată îngrijorat faţă de rezultatele economice ale României şi că partidul din care face parte va veni întotdeauna cu propuneri pentru creşterea economiei pentru că doar acest lucru va asigura o bună protecţie socială. Grapini a reamintit şi de greşeala Guvernului privind impozitul forfetar, precizînd că ar fi bine ca această taxă să fie scoasă din semestrul doi al acestui an. De asemenea, Maria Grapini mai susţine că nu s-a ţinut cont de propunerile PC privind constituirea unui scut fiscal pentru IMM-uri, lucru ce a dus la mărirea numărului de şomeri.