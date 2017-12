PC Constanţa a înfiinţat trei noi filiale în judeţ

Preşedintele Organizaţiei Judeţene Constanţa a PC, Ion Mincă, a declarat ieri că, până de Paşte, vor fi înfiinţate organizaţii locale în toate comunele din judeţ. „Doresc ca, până la alegerile locale din 2012, PC să aibă în judeţul Constanţa o altă faţă, cu oameni noi şi capabili, astfel încât să putem obţine un scor cât mai bun la alegeri”, a spus Mincă. Un prim rezultat al acestei campanii a PC a fost prezentat de liderul conservatorilor constănţeni, într-o conferinţă de presă, în cadrul căreia au fost prezenţi liderii a trei organizaţii locale nou înfiinţate: Hârşova, Murfatlar şi Aliman. Preşedintele PC Hârşova, Viorel Ionescu, a declarat că organizaţia nou înfiinţată numără deja 126 de membri, cei mai mulţi dintre ei fiind tineri. „Dorim să oferim o alternativă serioasă pentru Hârşova, unde tinerii trebuie promovaţi. Ţinta noastră este să-i mobilizăm pe cei care nu au votat până acum”, a spus Ionescu, care a adăugat că principala problemă cu care se confruntă oraşul este cea a numărului ridicat de şomeri. O altă organizaţie nou înfiinţată este cea de la Aliman, unde preşedinte a fost instalat Nicolae Georgescu, fost primar al comunei în perioada 1996 - 2004 şi fost membru al PDL. „Am plecat de la PDL pentru că am fost dezamăgit de tot ceea ce se întâmplă în acest partid. Toţi îşi văd interesul şi nimeni nu te băga în seamă. Dacă veneai cu o problemă la conducerea judeţeană, te plimbau din vorbă în vorbă până rămâneai cu buza umflată. Recent au fost alegeri la nivelul organizaţiilor locale ale PDL, dar care au fost făcute pe ascuns. La Aliman au pus pe cineva de la Rasova să organizeze aceste alegeri, în urma cărora a ieşit o altă persoană, care are probleme de conduită. Din acest motiv am decis să plec de la PDL şi să mă alătur PC”, a spus Nicolae Georgescu, care a adăugat că, în prezent, în numai două săptămâni de funcţionare, organizaţia PC Aliman numără 25 de membri.