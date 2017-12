PDL a devenit istorie pe scena politică românească

PORTOCALIII, CU CIOARA VOPSITĂ PDL a devenit, în timp, un vis urât pentru mulţi politicieni. Pentru co-preşedintele USL, Crin Antonescu, înlăturarea PDL-ului de la guvernare şi evaporarea sa de pe scena politică au fost un obiectiv îndeplinit. „Prima constatare este că a dispărut PDL. Eu am fost intens, constant, îndelung atacat pentru faptul că am spus clar că doresc eliminarea prin mijloace democratice a PDL de pe scena politică”, a declarat Antonescu. El a spus că, în urma deplasărilor în campania electorală în ţară, ”nu a mai găsit culoarea portocaliu” ci doar nişte chipuri de oameni care, ironic, se recomandă ”buni gospodari”, în culori de verde sau albastru şi sub diferite denumiri.

ANI DE MINCIUNĂ ŞI HOŢIE Liberalul a mai afirmat că democrat-liberalii sunt singurii ”din istoria politică” ce refuză să vorbească în faţa cetăţenilor la sfârşitul unui ciclu electoral. Mai mult, el a dat ca exemplu partidul ţărăniştilor, care ”a plătit scump”, la sfârşitul mandatului fiind scos din scena parlamentară. ”Toate partidele care au existat şi au guvernat în România şi în ultimii 20 de ani şi mai înainte au făcut un bilanţ la momentul decontului. S-au câştigat alegeri, s-au pierdut alegeri, în general pe istoria ultimilor 20 de ani aşa s-au produs şi schimbările, sunt partide care au plătit foarte scump decontul guvernării (...) şi PSD-ul, şi PNL-ul au fost până la urmă evaluate şi judecate de către alegători aşa cum este normal într-o democraţie. Primul partid care fuge (...), care se pretează la un soi de acte false în faţa alegătorilor este, desigur, PDL. Adică după anii de minciună, de hoţie, de înşelătorie, ei mai fac una în aceste alegeri”, a completat liberalul. Antonescu a vorbit şi despre depolitizare şi intenţia USL de a înlătura directorii impuşi pe criterii politice. \"Pentru că se respectă toate normele legale, acest lucru merge încet. Dar el trebuie făcut şi va fi făcut. Nu este întâmplător că în toiul acestei campanii electorale, pedişti care conduc încă instituţii, la nivelul judeţean sau naţional, se implică foarte serios în campania electorală, continuă să se comporte aşa cum au fost învăţaţi şi aşa cum ştiu. Sigur că acest lucru trebuie remarcat, trebuie observat şi trebuie oprit\", a conchis şeful PNL.