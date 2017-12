“PDL, adversar important după ce a scăpat de ghiulelele Băsescu şi Udrea”

06:29:50 / 01 Februarie 2014

Schimbarea macazului

Domnu Prim,ai dreptate .Este posibil ca simbioza PSD-PNL sa se fi consumat ,si sa asistam in viitor la o ,,chimie binara'',PDL-PNL si care va deveni mai periculoasa pentru PSD.Asa ca, atentie la crucea Sf Andrei ca trece trenul si in tren se afla Crin si in gara Blaga.