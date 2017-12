PDL aprinde fitile pe tema CFR Marfă

CINE PE CINE ACUZĂ? Privatizarea CFR Marfă este în acest moment un izvor nesecat de dispute între Putere şi Opoziţie. Pentru că nu au făcut nimic (bun) atunci când au fost la putere, reprezentanţii Opoziţiei susţin cu îndârjire afirmaţiile lui Traian Băsescu ori variaţii pe tema lansată de el atunci când nu găsesc nimic mai bun de spus. Ori mai interesant. Asta se întâmplă atunci când pedeliştii încearcă să distragă atenţia de la adevăratul subiect, care, în cazul de faţă, ar fi faptul că privatizarea CFR Marfă a fost negociată cu FMI în guvernele pedeliste (câte or fi fost ele). Aşa că toate discuţiile lansate de curând şi „neregulile“ semnalate nu sunt altceva decât o încercare de a arunca vina pe USL pentru faptul că se va privatiza o companie care nu ar fi trebuit să ajungă nicicând în această situaţie. Ultima care şi-a dat cu părerea pe tema în cauză a fost prim-vicepreşedintele PDL Andreea Paul. Ea a declarat că, dacă privatizarea CFR Marfă ar fi fost „una corectă şi de succes“, Victor Ponta „nu ar mai fi stat pe gânduri s-o plaseze în curtea CSAT“, ci „şi-ar fi asumat-o în nume personal“. „Victor Ponta este un personaj din ce în ce mai puţin credibil, una spune dimineaţa, alta spune la prânz şi cu totul altceva seara, încearcă să îşi asume succesele altora, iar de propriile eşecuri se spală pe mâini, cum e în cazul privatizării CFR Marfă“, spune liderul PDL, care se pare că are tendinţa de a confunda practicile pedeliste cu cele ale altor formaţiuni politice.

MANIPULARE Replicile nu au întârziat să apară. Aşa se face că purtătorul de cuvânt al PSD, Cătălin Ivan, respinge acuzaţiile Andreei Paul referitoare la privatizarea CFR Marfă, menţionând că aceasta „a pierdut un bun moment de a tăcea“ şi că „toată lumea ştie că CSAT trebuie să se pronunţe asupra acestei privatizări“. „Este trist faptul că Andreea Paul, un politician tânăr, îşi face un titlu de glorie încercând să manipuleze. CSAT trebuie să se pronunţe asupra acestei privatizări, cu atât mai mult în lumina mesajelor transmise de preşedintele României zilele trecute“, afirmă Ivan, într-un comunicat. Potrivit social-democratului, „din păcate, în PDL pare că nu îţi găseşti locul dacă nu poţi să minţi“. Amintim că premierul Victor Ponta a declarat, joi, că, „dacă CSAT nu avizează privatizarea CFR Marfă“, aceasta nu va fi făcută, afirmând însă că, anterior, CSAT a avizat trei privatizări, ceea ce înseamnă că a „acţionat ilegal“. Şeful Guvernului a mai spus că preşedintele Băsescu, dacă nu are vreo atribuţie în acest domeniu, ar trebui „să tacă“.