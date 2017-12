PDL are revelaţii târzii

Au avut mulţi ani la dispoziţie pentru a-şi demonstra capacităţile şi au arătat că le lipseşte tocmai capacitatea de a se gândi şi la alţii, nu numai la ei. Cât timp au avut „hăţurile“ în mâini, politicile anticriză ale pedeliştilor s-au bazat exclusiv pe tăieri, ciuntiri şi îndatorări excesive total inutile ale populaţiei. Acum, au descoperit că se poate şi altfel. Pe bune?! Chiar dacă acţionează contratimp, prim-vicepreşedintele PDL Andreea Paul a prezentat, ieri, viziunea PDL pentru mediul de afaceri, care propune creşterea libertăţii economice, relaxare fiscală şi crearea autorităţii naţionale pentru protecţia întreprinzătorului. Nu se poate... Oare e posibil aşa ceva? Aşa se pare... Liderul PDL pare convins că nimeni nu are grijă de angajatori în România, motiv pentru care PDL trage un semnal de alarmă Guvernului şi Parlamentului, arătând că România se confruntă cu o criză acută a locurilor de muncă. Să fie oare din cauza faptului că multe firme au pus lacătul pentru că măsurile exagerat de restrictive impuse de PDL i-au determinat să facă acest lucru, iar eventualii investitori au fost alungaţi din cauza instabilităţii economice? Sau poate pentru că numărul şomerilor a crescut alarmant după ce Guvernul Boc a decis concedierea în masă a angajaţilor din sistemul public? E posibil să ne înşelăm... dacă ţinem cont de afirmaţiile Andreei Paul. Ea susţine că „dacă angajatorului îi merge bine şi angajatului îi merge bine”. Probabil a aflat asta după ce a plecat de la guvernare, pentru că atât timp cât a fost în Executiv a avut o cu totul altă... abordare. Ea a prezentat mai multe informaţii privind „viziunea“ pedelistă de acum, însă, dacă am da o importanţă mai mare afirmaţiilor reprezentantului PDL, am jigni inteligenţa românilor. Cu toţii ne amintim „cu drag” expresia „Să trăiţi bine”.